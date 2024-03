Ændring i forventet udbyttesats for regnskabsåret 2023 for enkelt afdeling under Investeringsforeningen PortfolioManager

I forlængelse af børsmeddelelse offentliggjort den 25. januar 2024 vedr. forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2023 for foreningens børsnoterede afdelinger/andelsklasser skal det oplyses, at der er en ændring i det forventede udbytte for regnskabsåret 2023 for følgende afdeling/andelsklasse:

Afdeling/andelsklasse ISIN Forventet udbytte i DKK pr. andel Snowball Invest, kl n DK0061680279 12,10

Det anførte tal for 2023 er fortsat alene foreløbigt og urevideret og kan således ændre sig, indtil det er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2024 i forbindelse med godkendelse af foreningens årsrapport.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Nina Trolle Boldt

Adm. direktør

Fundmarket A/S