Transgene annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs

Strasbourg, le 18 mars 2024, 17h45

TRANSGENE (Paris : TNG) annonce aujourd’hui sa participation, au printemps 2024, à plusieurs conférences à destination des investisseurs.

Investor Access Event (Paris) : 5 avril 2024,

(Paris) : 5 avril 2024, Van Lanschot Kempen Life Sciences Conference (Amsterdam, Pays-Bas) : 16 avril 2024,

(Amsterdam, Pays-Bas) : 16 avril 2024, Oddo BHF Nextcap Forum (virtuel) : 6 juin 2024.

Contacts

Transgene :

Lucie Larguier

+33 (0)3 88 27 91 04

investorrelations@transgene.fr Media : Citigate Dewe Rogerson & Grayling

Marie Frocrain / Olivier Bricaud

+33 (0)6 04 67 49 75 / +33 (0)7 63 73 05 67

transgeneFR@citigatedewerogerson.com

