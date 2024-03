EDF répond à la demande de l’Etat d’étudier la réalisation d’un service d’irradiation en appui au CEA

Paris, le 18 mars 2024

EDF a été saisi par l’Etat, afin de réaliser un service d’irradiation à la centrale nucléaire de Civaux, en appui du CEA. Un service d’irradiation consiste à insérer dans le cœur du réacteur de la matière pour la rendre radioactive.

La destination des réacteurs nucléaires du parc de production d’EDF, y compris ceux de Civaux, est la production d’électricité pilotable décarbonée au service de la transition énergétique française. Cette activité complémentaire annexe viendra s’ajouter à la mission principale de production d’électricité.

Cette demande de l’Etat n'a pas d'impact sur l'exploitation de la centrale de Civaux et sa finalité. Par ailleurs, les deux réacteurs de Civaux restent soumis au régime des installations nucléaires civiles.

Il n’est pas prévu d’étendre cette activité complémentaire à d’autres réacteurs du parc.

Cette activité complémentaire se fera conformément à la réglementation applicable en matière de sûreté et de protection de l’environnement. La demande d’autorisation de modification nécessaire à la réalisation de cette activité sera soumise à l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour instruction.

Une convention entre l’Etat, le CEA et EDF sera signée fixant le périmètre des activités, les droits et obligations de chacune des parties dans le respect des règles de gouvernance d’EDF.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

Pièce jointe