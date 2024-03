Le Royaume d’Arabie saoudite et Rezolve AI signent un protocole d’accord pionnier visant à établir des leaders sur le marché mondial de l’IA

Création d’un centre d’excellence dédié à l’IA en Arabie saoudite

(Veuillez noter que, le 17 décembre 2021, Rezolve AI a conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises (tel que modifié et mis à jour le 16 juin 2023, l’« Accord de regroupement d’entreprises ») avec Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ : AACI), une société d’acquisition ad hoc cotée en Bourse, qui devrait être finalisé au premier semestre 2024, sous réserve de l’approbation des actionnaires d’Armada, de la déclaration d’enregistrement déclarée effective par la SEC et d’autres conditions de clôture habituelles. À la clôture de la transaction, les actions de la société combinée devraient être négociées sur le Nasdaq sous le symbole « ZONE ».)

LONDRES, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d’une démarche stratégique qui souligne l’engagement du Royaume d’Arabie saoudite en faveur du progrès technologique et de la croissance économique, le ministère des Investissements d’Arabie saoudite (« MISA ») a conclu un partenariat novateur avec Rezolve AI Limited. Cette collaboration devrait révolutionner le paysage de l’intelligence artificielle (« IA »), en établissant un centre d’excellence en IA en Arabie saoudite, pierre angulaire des objectifs d’innovation et de développement de la Vision 2030.

Faits marquants clés du partenariat :

Création d’un centre d’excellence dédié à l’IA en Arabie saoudite : servir de hub pour l’innovation, en tirant parti de la technologie unique de Rezolve AI pour se frayer un chemin et résoudre le défi pressant de l’industrie des hallucinations de l’IA, en garantissant la création de solutions d’IA fiables et éthiques.

Création de leaders sur le marché mondial : en partenariat avec le ministère de l’Investissement, l’objectif est de lancer au moins cinq entreprises d’IA dans divers secteurs du marché, financées et basées localement, chacune aspirant à devenir un leader du marché mondial. Ces entreprises s’appuieront sur le modèle de pointe de Rezolve (brainpowa) pour favoriser l’innovation et assurer un leadership mondial sans succomber aux hallucinations de l’IA.

L’initiative fait partie intégrante de la vision stratégique de l’Arabie saoudite, positionnant le Royaume non seulement comme un leader dans la technologie de l’IA, mais aussi comme la base arrière de toutes les entreprises mondiales axées sur l’IA. Cela souligne le rôle de l’Arabie saoudite en tant que noyau de l’innovation technologique et de la diversification économique.

Le ministère de l’Investissement facilitera la participation d’institutions financières et d’entreprises publiques et privées de premier plan afin d’ancrer et de soutenir la cotation imminente de Rezolve sur le NASDAQ. Cela démontre l’engagement du Royaume d’Arabie saoudite (« RAS ») à se montrer ouvert aux affaires et à accueillir la prochaine génération de leaders mondiaux, en les encourageant à baser leurs opérations et leur siège dans le Royaume.

Lors de la cérémonie de signature à Riyad la semaine dernière, Saleh Al-Khabti, vice-ministre des Transactions d’investissement de l’État du Qatar, et Dan Wagner, PDG et président de Rezolve AI Limited, ont souligné le potentiel de transformation de ce partenariat. Il marque un jalon important dans le parcours de l’Arabie saoudite pour devenir une puissance technologique mondiale, démontrant l’engagement du Royaume à favoriser la croissance des leaders technologiques de la prochaine génération sur la scène internationale.

À propos de Rezolve AI Limited

Rezolve fait entrer le commerce de détail dans une nouvelle ère d’engagement des clients, grâce à une plateforme d’engagement mobile exclusive. La plateforme Rezolve est un ensemble puissant de capacités de commerce mobile et d’engagement, qui offre aux fournisseurs d’applications mobiles une série d’opportunités commerciales précieuses qui peuvent être saisies sans avoir à écrire de code, à héberger d’opérations ou à gérer les aspects sécuritaires. Rezolve Inside SDK permet aux marchands sur l’application mobile de rapidement fournir de l’innovation à leurs clients sur leurs applications existantes ou nouvelles. Rezolve a été fondée en 2016, son siège social se trouve à Londres, au Royaume-Uni, et la société compte des bureaux à l’étranger, notamment à Shanghai, New Delhi, Taipei, Francfort, Madrid, Mexico et Providence, État du Rhode Island, aux États-Unis. (www.rezolve.com)

À propos d’Armada Acquisition Corp. I

Armada Acquisition Corp. I (Nasdaq : AACI) est une société sans activité opérationnelle lors de son introduction en Bourse (« blank check company »), dont l’objectif est de réaliser une fusion, un échange de capital social, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Armada a été fondée le 5 novembre 2020 et est basée à Philadelphie, État de Pennsylvanie.

