Saudi-Arabië en Rezolve AI sluiten baanbrekende MOU om wereldleiders te worden op de AI-markt

(NB op 17 december 2021 sloot Rezolve AI een definitieve overeenkomst inzake een bedrijfscombinatie (zoals gewijzigd en bijgewerkt op 16 juni 2023, de "overeenkomst inzake een bedrijfscombinatie") met Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ: AACI), een beursgenoteerd acquisitiebedrijf voor speciale doeleinden, die vermoedelijk zal worden gesloten in de eerste helft van 2024, behoudens goedkeuring van de aandeelhouders van Armada, het in werking treden van de registratieverklaring door de SEC en andere normale sluitingsvoorwaarden. Wanneer de transactie is afgerond, zullen de aandelen van de gecombineerde onderneming naar verwachting op de Nasdaq worden verhandeld onder het symbool "ZONE".)

LONDEN, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het Ministerie van Investeringen van Saoedi-Arabië (MISA) heeft zijn strategieën om technologische vooruitgang en economische groei te stimuleren bekrachtigd door de innovatieve samenwerking met Rezolve AI Limited. Dit samenwerkingsverband zal het landschap van kunstmatige intelligentie (AI) radicaal omgooien door de oprichting van een op AI gebaseerd Centre of Excellence in Saoedi-Arabië, dat onderdeel uitmaakt van de innovatie- en ontwikkelingsdoelen van Vision 2030.

Belangrijkste hoogtepunten van het partnerschap:

Oprichting van een op AI gebaseerd kenniscentrum in Saoedi-Arabië: Dit heeft als doel te fungeren als een centrum voor innovatie, middels de unieke technologie van Rezolve AI om de urgente problematiek van AI-hallucinaties binnen de industrie te overzien en op te lossen, met behulp van betrouwbare en ethische AI-oplossingen.

Het vormen van mondiale marktleiders: Het doel is om in samenwerking met het Ministerie van Investeringen ten minste vijf AI-projecten in diverse marktsectoren te lanceren, die allemaal over een lokaal hoofdkantoor beschikken en lokaal worden gefinancierd, vanuit hun ambitie om uit te groeien tot mondiale marktleiders. Deze ondernemingen zullen het geavanceerde AI Large Language Model (brainpowa) van Rezolve gebruiken om innovaties te stimuleren en mondiaal leiderschap te waarborgen zonder te vervallen in AI-hallucinaties.

Dit initiatief maakt integraal deel uit van de strategische visie van Saoedi-Arabië waarmee het land niet alleen wordt gepositioneerd als leider op het gebied van AI-technologie, maar ook koploper is op het gebied van internationale door AI aangedreven bedrijven. Dit benadrukt de rol van Saoedi-Arabië in technologische innovatie en economische diversificatie.

Het Ministerie van Investeringen zal de deelname van vooraanstaande openbare en particuliere financiële instellingen en bedrijven faciliteren om de geplande beursnotering van Rezolve op de NASDAQ te ondersteunen. Dit toont de inzet van Saoedi-Arabië aan om open te staan voor het bedrijfsleven en verwelkomt de volgende generatie wereldleiders, door hen aan te moedigen om hun activiteiten en hoofdkantoor in het land te vestigen.

Bij de ondertekening vorige week in Riyad onderstreepten Saleh Al-Khabti, plaatsvervangend minister van Investeringstransacties voor Saoedi-Arabië, en Dan Wagner, CEO en voorzitter van Rezolve AI Limited, het transformatieve potentieel van dit partnerschap. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Saoedi-Arabië om een wereldspeler op het gebied van technologie te worden en demonstreert de toewijding van het land aan het stimuleren van de groei van de volgende generatie mondiale technologieleiders.

Over Rezolve AI Limited

Rezolve introduceert een nieuw tijdperk van klantbetrokkenheid voor de detailhandel middels een eigen mobiel platform. Het Rezolve Platform biedt krachtige mogelijkheden voor onlineverkoop en klantenbinding en voorziet verkopers van waardevolle mobiele toepassingen en commerciële opportuniteiten die kunnen worden gerealiseerd zonder zelf te hoeven coderen, te hosten of de beveiliging te beheren. Dankzij Rezolve Inside SDK kunnen verkopers van mobiele applicaties hun consumenten sneller innovatie leveren voor bestaande of nieuwe mobiele apps. Rezolve met hoofzetel in Londen (VK) werd opgericht in 2016 en heeft kantoren in onder meer: Shanghai, New Delhi, Taipei, Frankfurt, Madrid, Mexico-Stad en Providence, Rhode Island, VS. (www.rezolve.com)

Over Armada Acquisition Corp. I

Armada Acquisition Corp. I (Nasdaq: AACI) is een acquisitiebedrijf voor speciale doeleinden met als commercieel doel het realiseren van fusies, kapitaalruil, de overname van activa, aankoop van aandelen, reorganisaties of vergelijkbare zakelijke samenvoeging met één of meerdere ondernemingen. Armada werd opgericht op 5 november 2020 en heeft zijn hoofdkantoor in Philadelphia, PA.

