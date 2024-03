IBA signe un contrat pour l'installation d'une solution d'irradiation Be-Efficient en Allemagne

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 19 mars 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et des solutions d'irradiation industrielle par faisceau d'électrons et rayons X, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat pour l'installation d'une solution d'irradiation par faisceau d'électrons Be-Efficient équipée de deux accélérateurs Rhodotron® en Allemagne.

Cette solution à faisceau d'électrons Be-Efficient comprend deux accélérateurs Rhodotron®, un système de contrôle de la ligne de production Beagle® et un système de sécurité du bâtiment. La solution Be-Efficient sera utilisée pour l'irradiation par faisceau d'électrons pour des applications de réticulation des polymères, permettant d’améliorer leur résistance.

Le prix usuel d'une solution Be-Efficient varie entre EUR 11 millions et EUR 18 millions, selon la configuration et les options. En plus de ce contrat, IBA a également reçu récemment le premier paiement d'un autre contrat, signé fin décembre 2023, pour l'installation d'une solution d'irradiation à rayons X Be-Wide aux Etats-Unis.

Thomas Servais, Président d’IBA Industrial Solutions, a déclaré : « Nous sommes très heureux de soutenir un nouveau client avec notre technologie de pointe. Notre solution d’irradiation Be-Efficient sera intégrée dans un centre promouvant une technologie plus durable. L’utilisation de faisceaux d’électrons dans le processus d’irradiation est une alternative écologique à la réticulation chimique traditionnelle, tout en étant sans danger pour le consommateur final. »

***FIN***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe