Communiqué de presse

La Fondation Novo Nordisk choisit Eviden pour construire « Gefion » au Danemark, l'un des supercalculateurs d'IA les plus puissants au monde

Paris, France - 19 mars 2024 - Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le calcul avancé, annonce aujourd'hui un nouveau contrat avec le Centre danois pour l'innovation en IA, détenu par la Fondation Novo Nordisk et le Fonds d'exportation et d'investissement du Danemark, pour la construction d'un supercalculateur d'IA à la pointe de la technologie au Danemark. Le supercalculateur est conçu pour répondre à des projets à grande échelle qui utilisent l'intelligence artificielle et donnent la priorité au plus haut niveau de sécurité pour soutenir la souveraineté danoise en matière de données. Le nouveau supercalculateur devrait être l'un des plus puissants au monde dans le domaine de l'intelligence artificielle. Son objectif est d'accélérer la recherche et l'innovation dans divers domaines tels que les soins de santé, les sciences de la vie et la transition écologique.

Il fournira 6 Exaflops de performance FP8 AI et est basé sur l'architecture NVIDIA DGX SuperPOD™. Eviden livrera, installera et configurera le supercalculateur, et assurera la maintenance et le support technique pendant toute sa durée de vie.

Le supercalculateur, baptisé Gefion, devrait être prêt pour des projets pilotes avant la fin de l'année. Il sera hébergé dans le nouveau Centre National Danois pour l'innovation en matière d'IA et permettra aux chercheurs des secteurs public et privé danois d'accéder à un supercalculateur de pointe optimisé pour l'IA.

« Nous sommes fiers de travailler avec la Fondation Novo Nordisk et Le Centre Danois pour l'innovation en IA pour fournir le supercalculateur d'IA au Danemark afin d'offrir un potentiel sans précédent pour accélérer les découvertes scientifiques révolutionnaires dans des domaines tels que la découverte de médicaments, le diagnostic et le traitement des maladies », a déclaré le Cédric Bourrasset, responsable mondial du HPC-IA et de l’informatique quantique chez Eviden, groupe Atos. « Ce nouveau supercalculateur sera une ressource puissante pour stimuler davantage la recherche en IA et la collaboration entre les universités et l'industrie danoise dans l'écosystème de recherche basé sur l'IA déjà florissant du Danemark. »

Mads Krogsgaard Thomsen, PDG de la Fondation Novo Nordisk, a déclaré : « Eviden est réputé pour être le principal expert en supercalculateurs d'IA. C’est donc le choix idéal pour soutenir ce projet passionnant et aider les brillants chercheurs et innovateurs danois à passer au niveau supérieur. »

« L'IA aide les chercheurs à trouver des solutions aux plus grands défis de l'humanité dans les domaines de la santé, du développement durable, de l'énergie et plus encore », a déclaré Charlie Boyle, Vice-président des plates-formes DGX chez NVIDIA. « Construit par Eviden avec le supercalculateur NVIDIA DGX H100 AI, le système Gefion de Novo Nordisk Foundation peut faire avancer la recherche et le développement au Danemark grâce à une infrastructure d'IA complète et transformatrice ».

Créée au Danemark en 1924, la Fondation Novo Nordisk est une fondation d'entreprise à vocation philanthropique. Sa vision est d'améliorer la santé des personnes et la durabilité de la société et de la planète, et sa mission est de faire progresser la recherche et l'innovation dans la prévention et le traitement des maladies cardiométaboliques et infectieuses, ainsi que de faire avancer les connaissances et les solutions pour soutenir une transformation verte de la société.

Notes éditoriales

À propos du supercalculateur

Le nouveau supercalculateur est un SuperPOD NVIDIA DGX à grande échelle composé de 191 systèmes NVIDIA DGX H100 (systèmes informatiques individuels) avec un total de 1 528 GPU NVIDIA H100 Tensor Core et 382 CPU Intel Xeon Platinum connectés via la plate-forme de réseau InfiniBand NVIDIA Quantum-2. Il intégra le stockage de DDN. Le système utilisera également des plates-formes logicielles NVIDIA de pointe telles que NVIDIA CUDA Quantum, une plate-forme informatique quantique hybride open-source qui propose de puissants outils de simulation et des capacités pour programmer des systèmes hybrides de CPU, GPU et unités de traitement quantique (QPU). L'architecture Hopper du GPU H100 est conçue pour résoudre les problèmes d'IA les plus difficiles et est quatre fois plus rapide que son prédécesseur pour les tâches d'entraînement sur de grands modèles de langage comme le GPT-3.

À propos d’Eviden1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024

