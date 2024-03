日系機関投資家、世界的な都市化の進展が空飛ぶクルマ「eVTOL」分野の成長を促進すると予想

日本の機関投資家の65%が、都市人口増加による交通渋滞の解消に向けた動きがeVTOL市場成長の原動力になると確信

5人に2人は、eVTOL機初の商業運航利用が2026年までに実現すると予測

トロント, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- カナダのトロントに拠点を構えるニュー・ホライズン・エアクラフト社(New Horizon Aircraft Ltd.「NASDAQ:HOVR」以下「ホライズン」)の新たな調査※1によると、日本の機関投資家は、世界的な都市化の流れが、空飛ぶクルマ、電動垂直離着陸機(eVTOL)市場成長の主要な原動力になると考えていることが分かった。



国連のデータによると、現在の世界人口の55%が都市部に集中しているのに対し、2050年のそれは65%に上ると予測されている。※2これは、世界中で毎年7,600万人が都市部に移動し、地上の交通混雑がさらに深刻化することを意味する。このような世界的な都市人口増加によって求められる、交通渋滞解消に向けた動きは、日系機関投資家の65%がeVTOL市場の成長を支える重要な原動力となると考えている。

また当調査では、eVTOL機等のよりコンパクトな航空機を用いて都市および郊外地域の乗客または貨物輸送を実現する、アーバンエアモビリティー(UAM)市場への前向きな見方が高まっていることが明らかになった。日系機関投資家の67%が、UAM市場におけるeVTOL機の商業運航は2026年までに実現すると回答、18%は最初の商業運航は早ければ2025年になると考えている。 実現時期が2030年以降に延長すると考えている日系機関投資家わずか5%に留まった。

将来の都市移動においては、環境に配慮した信頼性の高い代替輸送手段が求められる。 日系機関投資家の83%が、航空業界の二酸化炭素排出量削減においては、規制当局によるeVTOL市場の促進支援が重要であると回答した。78%は、eVTOL市場に対する公的支援が今後3年間で拡大すると考えており、そのうち18%は社会的信頼が劇的に高まると予想している。サービス実現が近づくにつれ、この分野に対する社会的信頼性が低下すると考えているのはわずか8%であった。

日系機関投資家の77%は、eVTOL機の社会的信頼性の更なる向上には航空パイロットによるeVTOL機の積極的活用が鍵であると回答、61%は旅客サービスやドローンサービスの実証実績が重要であると回答し、加えて規制緩和もあげられた。約55%は当分野に係るメディア活用の重要性に言及し、45%は大手企業や投資家による当分野への支持が重要と応えた。

同調査によると、23%が、eVTOL機の初期実用化の用途は捜索救助になると予想しており、18%が遠隔地への貨物輸送、15%が災害救助、および旅客輸送、13%は臓器輸送と回答した。

ホライズンのeVTOL機は、航空医療後送、航空事業、商業貨物分野の潜在顧客からのニーズに応えて設計されたハイブリッド電気式eVTOL航空機である。「Cavorite X7」と呼ばれるその機体は、最大6人の乗客とパイロット1名、計7名の搭乗スペースを備えたeVTOL航空機として量産化に向けた開発を進めている。

ホライズンの創業者兼CEOブランドン・ロビンソンは、次のように述べている。

「世界の都市が人口の急増と交通渋滞の深刻化問題に取り組む中、日本の機関投資家は、これらの課題に対処するための手段としてeVTOL機による変革の可能性を益々期待しています。多くの投資家は、初のeVTOL機商用運航開始に向けた動向を目前にしている考えており、この新興分野は、技術と規制の継続的な発展により、都市交通に革命をもたらす新たな投資機会として更なる成長が見込まれています。」

ホライズンのeVTOL航空機であるCavorite X7は、最大積載量1,500ポンド(約680kg)、総重量5,500ポンド(約2,500kg)。最高速度は時速250マイル(約400km)、平均航続距離は燃料備蓄を含めて500マイル(約800km)以上と積載量、速度、航続距離共に一般的なeVTOL機を凌駕する。Cavorite X7は、eVOTL機として認証を取得した後には、緊急医療避難、重要物資輸送、災害救援、特殊軍事任務等の領域において優れた航空移動能力を発揮することを見込んでいる。またCavorite X7は、50マイルから500マイル(約80~800km)の範囲における人や貨物の輸送手段としても魅力的な選択肢となる。

ホライズンのCavorite X7は、競合他社の多くのeVTOL機と異なり、ハイブリッド電気式システムを採用している。これにより、Cavorite X7は垂直離陸後、従来の航空機のような水平飛行を可能とする。また、飛行中はバッテリーの再充電が可能であり、垂直着陸後30分以内に再充電が開始することで、次の飛行に備えられるよう設計されている。

ホライズンは、その革新的な設計と高度な技術により、Cavorite X7は、従来の航空機のように非常に低い空気抵抗で98%の飛行が可能になると推測。また、通常の航空機として飛行可能なその機体は、他の急進的なデザインのeVTOL機よりも安全性が高く、認証取得にも有利である考えている。Cavorite X7の飛行中および飛行後のバッテリー再充電機能を備えたハイブリッド電気式システムは、機体の大幅な冗長性を提供する。

現在ホライズンは、1/2のサイズの試作機の検証に取り組んでおり、これにより実寸大のeVOTL機の開発における技術的リスクを軽減できると考えている。

※1ホライズンは、市場調査会社PureProfile社に委託し、日本に拠点を置く4,230億ドル以上の資産運用機関を代表するプライベートエクイティ、ベンチャー・キャピタル、ファミリーオフィスの専門家40人を対象に、eVTOL市場に関する見解を把握するための調査を実施。調査は、2023年11月にオンラインで実施。

※2「68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN」2024/3/1 国連ホームページhttps://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

ニュー・ホライズン・エアクラフト社について

ニュー・ホライズン・エアクラフト社(New Horizon Aircraft Ltd.「NASDAQ:HOVR」)は、業界屈指の速度、飛行距離、操作性に加え、一般的な航空機のような水平飛行を可能するハイブリッド電気式eVTOLを開発する世界でも数少ない企業の一つです。ホライズン独自の設計は任務遂行を第一とし、安全性、性能性、実用性を重要視しています。ホライズンは、Cavorite X7 eVTOL機の認証取得により市場に一早く参入することで、幅広い現場のニーズに応えるサービスの提供を目的しています。詳細は、www.horizonaircraft.comをご覧ください。

将来予想に関する記述

本文書には、1995年米国民事証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)に定める「将来の見通しに関する記述」が含まれています。こうした記述は、経営陣の現在の予測に基づくものであり、不確実要素や状況の変化により影響を受けます。また、これらの記述は、将来の業績又は事象の発生を保証するものではありません。様々な要因により、ホライズンの実際の業績は、こうした記述に含まれる情報と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述を評価する際に、こういった様々な要因を検討し、将来の見通しに関する記述に全面的に依拠することは控えるようお願いします。

