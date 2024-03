Investeringsforvaltningsaftale med BI Management A/S er godkendt af Finanstilsynet

PFA Asset Management A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse af 22. januar 2024, at Investeringsforeningen PFA Invests (”Foreningen”) bestyrelse havde besluttet at udpege BI Management A/S som investeringsforvaltningsselskab for Foreningen.

Finanstilsynet har godkendt valget af BI Management A/S som nyt investeringsforvaltningsselskab for Foreningen. BI Management A/S vil overtage rollen som investeringsforvaltningsselskab seneste ved udgangen af andet kvartal 2024.

Rasmus Bessing

PFA Asset Management A/S

Rasmus Bessing

Direktør