19 mars 2024

SCOR Investment Partners franchit les 20 milliards d’euros d’encours sous gestion portée par une collecte nette significative.

SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuilles du Groupe SCOR, est fière d’annoncer le franchissement d’un nouveau seuil symbolique, dans la lignée du déploiement de son plan de développement, avec des actifs sous gestion dépassant les 20 milliards d’euros.

2023 a été une année charnière pour les activités pour compte de tiers avec un accroissement significatif des volumes sous gestion. Cette accélération est le résultat de la stratégie menée par SCOR Investment Partners qui propose des solutions d’investissement spécialisées aux institutionnels, et s’inscrit dans le cadre du dernier plan stratégique du groupe SCOR, Forward 2026. Fin 2023, les actifs gérés pour compte de tiers atteignaient ainsi près de EUR 7,4 milliards soutenus par une collecte nette de près de EUR 900 millions.

Louis Bourrousse, Directeur général de SCOR Investment Partners, déclare : « Ces résultats confirment la confiance témoignée par nos clients et nous les en remercions. Ils sont aussi la reconnaissance de quinze années d'existence marquées par la résilience et l'excellence, durant lesquelles SCOR Investment Partners s’est appuyée sur sa culture des risques asymétriques ainsi que sur son expertise en matière d'investissement durable. Nous abordons 2024 avec de nouvelles stratégies d’investissement qui viennent décliner nos expertises historiques, et visent à financer la transition énergétique et digitale, que ce soit en dettes privées d’infrastructure ou en dettes immobilières « value-add ». »

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 7,4 milliards à fin décembre 2023. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 20,0 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

