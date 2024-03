Konica Minolta propose une sécurité et une convivialité améliorées pour les milieux de travail modernes

MISSISSAUGA, Ontario, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui les produits qui succéderont aux imprimantes monofonctions et aux appareils multifonctions bizhub i-Series primés. Ces appareils de nouvelle génération sont dotés d’une fonctionnalité pour les milieux de travail modernes, pour lesquels la convivialité est une priorité, et s’attaquent directement aux problèmes de sécurité avec la mise à niveau de leur micrologiciel avancé, qui renforce encore davantage la protection contre les activités malveillantes.



Sécurité améliorée

Selon le portrait mondial de la sécurité de l’impression 2023 de Quocirca, seulement 11 % des organisations comptant de 250 à 499 employés et 27 % de celles comptant de 500 à 999 employés disent avoir pleinement confiance en la sécurité de leur infrastructure d’impression. Les nouveaux appareils « 1 » de la gamme bizhub i-Series de Konica Minolta procurent une visibilité accrue ainsi que de l’information sur différents aspects de la sécurité dans l’organisation, ce qui permet aux utilisateurs de rester à l’affût et d’intervenir rapidement.

La nouvelle fonction de « détection des attaques par demande d’authentification » sert à bloquer les tentatives non autorisées d’accès découlant d’attaques par force brute ou de déchiffrage de mots de passe ainsi que d’autres tentatives externes d’accès aux données ou d’infiltration des appareils. Les attaques par force brute, l’une des techniques privilégiées par les cybercriminels, augmentent de 160 % par année *. Avec la nouvelle fonctionnalité, en présence d’une tentative, l’administrateur des TI sera avisé et pourra prendre les mesures requises.

Les organisations qui optent pour BitDefender disposeront de couches supplémentaires de sécurité pour différents groupes cibles. BitDefender prévient la propagation des maliciels vers d’autres appareils sur le réseau et fait en sorte qu’il soit impossible de recourir à l’appareil multifonction comme point d’accès pour subtiliser des données d’entreprise. En cas de détection d’une menace, la solution antivirus avise immédiatement l’administrateur des TI et lui fournit des renseignements détaillés sur le type de menace et son origine; les utilisateurs finaux, eux, peuvent voir l’état de la situation sur la page d’accueil.

Convivialité améliorée

Chaque nouveau modèle 1 de la gamme bizhub i-Series est équipé d’une interface utilisateur améliorée et plus intuitive. Pour assurer un accès rapide, il est maintenant possible de regrouper les applications dans un même dossier, par thème ou selon la fréquence d’utilisation, comme sur un téléphone intelligent. De plus, par souci de commodité pour l’utilisateur, les fonctions couramment utilisées qui devaient être installées à partir de Konica Minolta MarketPlace sont désormais préinstallées de série.

Les nouveaux modèles simplifient la connexion pour les clients qui utilisent Microsoft Azure (Microsoft Entra ID) ou Google Workspace : ils peuvent maintenant accéder à leurs fichiers et leurs dossiers avec la fonction d’authentification unique. Ils peuvent aussi augmenter la capacité de papier en ajoutant un troisième plateau – pour un total de quatre sources d’alimentation papier A4 en ligne – et ainsi utiliser différents types de supports au cours d’un même tirage, ce qui réduit la fréquence de chargement des supports.

« Les milieux de travail évoluent continuellement, et nos gammes d’appareils multifonctions suivent le rythme pour préserver la productivité des utilisateurs et protéger les données, explique Michael Mathé, chef des Opérations et du Développement des ventes chez Konica Minolta. Vu le succès des générations précédentes et la conception conviviale primée de nos produits, nous sommes ravis de moderniser notre gamme complète d’appareils multifonctions, mis au point en fonction des besoins et des irritants des utilisateurs. »

La gamme bizhub i-Series de Konica Minolta compte huit appareils A4 1, soit deux appareils multifonctions couleur, deux appareils multifonctions monochromes, une imprimante tout-en-un couleur, deux imprimantes monofonctions couleur et une imprimante monofonction monochrome :

A4 couleur : bizhub C3301i , C3321i , C3351i , C4001i et C4051i

, , , et A4 monochrome : bizhub 4051i , 4701i et 4751i

Rendez-vous sur le site Web de Konica Minolta pour en savoir plus sur sa gamme de produits de bureau.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé . Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn , YouTube , Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) , et Instagram !

