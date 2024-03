Virbac : Résultats annuels 2023

Chiffre d’affaires en progression de 4,9% permettant des gains de parts de marché malgré des difficultés en 2023





Rentabilité opérationnelle 1 2023 à un niveau historique de 23,2% du chiffre d’affaires



En progression de 0,4 point par rapport à 2022



Belle dynamique attendue en 2024 Croissance du chiffre d'affaires attendue entre 4% et 6% à taux et périmètre constants Rentabilité opérationnelle 1 attendue en progression de 0,5 point







CHIFFRES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE

en millions € 2023 2022

retraité6 Évolution 2023/2022 Chiffre d’affaires 1 246,9 1 216,2 +2,5% Évolution à taux de change et périmètre constants2 +4,9% Résultat opérationnel courant avant R&D et amortissement des actifs issus d’acquisitions 287,1 276,9 +3,7% Évolution à taux de change constants +6,8% en % du CA

en % du CA à taux constants 23,0%

23,2% 22,8%



Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions3 188,1 186,6 +0,8% en % du CA

en % du CA à taux constants 15,1%

15,3% 15,3%



Amortissement des actifs incorporels d’acquisitions 3,3 3,7 Résultat opérationnel courant 184,9 182,8 +1,1% Produits et (charges) non récurrents -0,9 -3,3 Résultat opérationnel 184,0 179,5 +2,5% Résultat net consolidé 121,1 121,3 -0,2% Dont résultat net - Part du Groupe 121,3 121,9 Capitaux propres - Part du Groupe 900,3 839,6 +7,2% Cash net4 52,4 79,4 -34,0% Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt5 235,1 229,9 +2,3%

1ratio du résultat opérationnel courant avant R&D et amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d’affaires

2l'évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent. À noter que l’impact sur la croissance du chiffre d'affaires résultant de l'intégration des sociétés GS Partners (acquisition de notre distributeur en République Tchèque clôturée en mai) et Globion (acquisition en Inde clôturée en novembre) et représentant seulement 0,3 point de croissance est jugé comme non matériel et ne donne pas lieu à un retraitement de périmètre

3le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions reflète le résultat courant retraité de l’impact des dotations aux amortissements des actifs incorporels issus des opérations d’acquisitions

4cash net correspond aux passifs financiers courants (47,7 millions €) et non courants (40,7 millions €) ainsi qu'à l'obligation locative liée à l'application d'IFRS 16 (35,1 millions €), minorés de la trésorerie et équivalents de trésorerie (175,9 millions €) tels que publiés dans l’état de la situation financière

5le cash-flow opérationnel correspond au résultat opérationnel (184,0 millions €) retraité des éléments n’ayant pas d’impact en trésorerie et des impacts liés aux cessions. Sont ainsi retraités les amortissements et dépréciations des immobilisations (46,7 millions €), les provisions pour risques et charges (1,6 million €), les provisions liées aux avantages du personnel (-0,6 million €), les autres charges et produits sans impact trésorerie (1,4 million €), et les impacts des cessions (+2,0 million €)

6impact non matériel de retraitement lié à l’amendement IAS 12 relatif aux actifs et passifs d’impôts différés - voir note complète dans le rapport financier

Les comptes ont été audités par les commissaires aux comptes, et examinés par le conseil d’administration en date du 15 mars 2023. Le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Les comptes et la présentation détaillée des résultats annuels sont disponibles sur le site corporate.virbac.com.

Sous l’impulsion et l’engagement exceptionnel de nos équipes à travers le monde, nous réalisons un chiffre d’affaires annuel de 1 246,9 millions €, contre 1 216,2 millions €, soit une évolution globale de +2,5% par rapport à la même période de 2022 et +4,9% à taux de change constants. L’impact sur la croissance du chiffre d'affaires résultant de l'intégration des sociétés GS Partners (acquisition de notre distributeur en République Tchèque clôturée en mai) et Globion (acquisition en Inde clôturée en novembre) est de seulement 0,3 point. La croissance à taux constants en dehors de ces deux acquisitions aurait ainsi été de +4,6%. Dans un contexte de normalisation de la croissance du marché, cette performance démontre la résilience de notre modèle d’affaires significativement mis à l’épreuve par deux effets ponctuels intrinsèques et défavorables sur l’année. Il s’agit, pour rappel, de la limitation temporaire de nos capacités de production de vaccins destinés aux animaux de compagnie, et de la cyberattaque survenue le 19 juin, celle-ci nous ayant obligé à arrêter des usines pendant plusieurs semaines. Sur le plan géographique, l’Europe (+5,8% à taux constants) et l’Asie/Pacifique (+4,0% à taux constants) demeurent les principales zones d'impulsion de notre dynamique de croissance organique sur l’année. L’évolution constatée en Europe est principalement tirée par la France (+6,9% à taux constants), les pays d’Europe du Nord et d’Europe du Sud (respectivement +4,0% et +4,9% à taux constants), ainsi que par la progression de la Turquie dont le volume d’affaires a plus que doublé par rapport à 2022. Sur la zone Asie/Pacifique, les principaux contributeurs sont d’abord l’Inde (+6,1% à taux constants) puis l’Australie et la Nouvelle-Zélande (respectivement +4,9% et +6,7% à taux constants) qui compensent largement la baisse constatée en Chine (-10,8% à taux constants) tandis que l’activité sur les pays d’Asie du Sud-Est demeure stable. En Amérique latine (+4,9% à taux constants), nous constatons de très bonnes dynamiques de croissance sur toutes nos implantations commerciales (avec une croissance à deux chiffres au Mexique et au Brésil), à l'exception du Chili qui, malgré un rebond significatif au second semestre (+20% à taux de change constants), affiche une baisse sur l'ensemble de l'année en raison d'un fort recul au premier semestre (-32% à taux de change constants), notamment en ce qui concerne les antibiotiques. Notre activité aux États-Unis progresse de +3,5% à taux constants et ce en dépit d’un effet de déstockage observé dans la distribution tout au long de l’année.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 188,1 millions €, en progression par rapport à 2022 (186,6 millions €). Favorisée par un effet de prix estimé à ~+5% couplé à un mix produits plus favorable, notre croissance organique se traduit par une augmentation en valeur absolue de notre marge brute. Nos dépenses d’exploitation ont augmenté en phase avec notre croissance de chiffre d’affaires. Cette hausse est visible sur les frais de personnel suite à l’impact des hausses salariales et le renforcement des organisations. La hausse notable de nos dépenses de R&D découle de notre engagement à accélérer nos investissements dans ce domaine crucial. Notre rentabilité opérationnelle continue de progresser : avant R&D et amortissement des actifs issus d’acquisitions, à fin décembre 2023 et à taux constants, notre ratio de résultat courant opérationnel sur chiffre d’affaires est en hausse de 0,4 point pour atteindre un niveau record de 23,2%.

Le résultat net consolidé s’établit à 121,1 millions €, stable par rapport à la même période en 2022. Les charges financières nettes sont en augmentation de 6,7 millions € en raison de la dégradation de certaines devises, ainsi que, dans une moindre mesure, la hausse du coût de l’endettement financier net. A l'inverse, la charge d’impôts baisse en valeur absolue compte tenu d’un effet de base (2022 avait connu des provisions fiscales non récurrentes) ainsi que d’un effet mix-pays favorable en 2023.

Le résultat net – Part du Groupe s’établit à 121,3 millions € en 2023, stable par rapport à l’exercice précédent (121,9 millions €).

Sur le plan financier, notre cash net s'élève à 52,4 millions € à fin décembre 2023, contre 79,4 millions € à fin décembre 2022. Cette diminution de notre cash net sur l’année s'explique principalement par l’augmentation de nos dépenses d’investissement avec entre autres la réalisation de deux opérations d’acquisitions de sociétés (GS Partners et Globion) pour un montant d’environ 55 millions €7, ainsi que l’impact du programme de rachat d’actions pour environ 20 millions €.

Perspectives

En 2024, à taux de change et périmètre constants, nous anticipons un ratio de « résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions » (Ebit ajusté) sur «chiffre d'affaires » autour de 15% et une croissance du chiffre d’affaires estimée, à ce stade, entre 4% et 6%. Comme annoncé dans nos précédentes communications, ce niveau de profitabilité tient compte d’une poursuite intentionnelle de l'augmentation de nos investissements R&D représentant près de +0,5 point en pourcentage du chiffre d’affaires par rapport à 2023. Nous réaffirmons notre ambition d’atteindre un ratio d’Ebit ajusté de 20% à horizon 2030 : à cet égard, nous prévoyons dans les prochaines années de rétablir progressivement nos investissements en R&D au niveau normatif et historique du Groupe soit environ 2,0 points en-dessous du pourcentage de R&D sur chiffre d’affaires de 2024.

Par ailleurs, hors acquisitions, notre position de trésorerie devrait s’améliorer de 30 millions €, compte tenu des investissements prévus sur la période, estimés autour de 100 millions € et de l’accélération de nos efforts en R&D.

Enfin, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende net de 1,32 € par action au titre de l’exercice 2023.

7inclut la trésorerie nette des sociétés acquises

PRÉSENTATION ANALYSTES – VIRBAC

Nous tiendrons une réunion analystes le mercredi 20 mars 2024 à 14h30 (heure de Paris - CET) dans l’auditorium de l'Édouard VII Business Center 23 square Édouard VII 75009 Paris (France).

Les participants pourront arriver 15 minutes avant le début de la réunion.

Un webcast (audio+slides) est également disponible pour assister à la réunion via le lien ci-dessous.

Informations pour les participants :

Lien d’accès au webcast : https://bit.ly/42gMcGl

Ce lien d’accès est disponible sur le site corporate.virbac.com, rubrique “communiqués financiers”. Il permet aux participants d’accéder au webcast en direct et/ou en archive.

Vous pourrez poser vos questions au format chat (texte) directement lors du webcast, ou après visionnage du replay à l’adresse courriel : finances@virbac.com.

Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Virbac : Euronext Paris - compartiment A - code ISIN : FR0000031577/MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com





