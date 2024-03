Kering : Information préliminaire concernant le 1er trimestre

Kering Communiqué Information Preliminaire T1 2024-03-19 FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



19 mars 2024

INFORMATION PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LE 1ER TRIMESTRE

Au cours d’un semestre que Kering anticipait difficile, les tendances actuelles conduisent à une estimation de baisse du chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 10 % en comparable au premier trimestre 2024 par rapport à l’année dernière. Cette performance reflète, principalement, un recul plus marqué de Gucci, en particulier en Asie-Pacifique. Ainsi, le chiffre d’affaires de Gucci au 31 mars devrait être en retrait de près de 20 % en comparable.

Les premiers produits de la collection Ancora ont commencé à être disponibles dans certains magasins Gucci depuis mi-février et essentiellement dans la catégorie Prêt-à-Porter. La nouvelle collection, dont le déploiement devrait progressivement s’accélérer au cours des prochains mois, reçoit un très bon accueil.

Le groupe publiera son chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 le 23 avril après bourse.

L’effet combiné sur le chiffre d’affaires publié de la contribution positive liée à la consolidation de Creed et de l’impact négatif des taux de change est estimé de l’ordre de -1 à -2 %.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com



PRINCIPALES DÉFINITIONS

Croissance « publiée » et croissance « comparable »

La croissance « publiée » du Groupe correspond à la variation de son chiffre d’affaires publié (précédemment qualifié de « réel ») entre deux périodes.

Le Groupe mesure la croissance « comparable » (également nommée « croissance organique » ou « croissance en comparable ») de ses activités en comparant l’évolution du chiffre d’affaires entre deux périodes à périmètre et taux de change constants.

Les effets de périmètre sont traités de la manière suivante, pour les périodes concernées :

en excluant du chiffre d’affaires de la période actuelle, la part relative aux entités acquises ;

en excluant du chiffre d’affaires de la période précédente, la part relative aux entités cédées ou en cours de cession.

Les effets de change sont calculés en appliquant les taux de change moyens de la période actuelle aux montants de la période précédente.

Pièce jointe