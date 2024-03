Le groupe Hackett reconnaît Esker comme « Digital World-Class® Provider » dans les logiciels de création de créances « Customer-to-Cash »

Une nouvelle matrice montre que les solutions d'Esker reposant sur l'IA font preuve d'excellence dans les solutions de gestion des commandes et des factures clients

Lyon, le 19 mars 2024 — Esker , plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd’hui avoir été désignée comme l'un des principaux fournisseurs de logiciels dans la nouvelle matrice « Digital World Class » de Hackett Group pour les créances clients « Customer-to-Cash » (C2C).

Esker a été nommée « Digital World Class Provider » pour ses solutions de gestion des commandes et des factures clients, qui apportent aux entreprises des technologies d'IA génératives pour augmenter leur potentiel de croissance et la satisfaction de leurs clients. Esker a également été reconnue comme « Challenger » pour sa solution de “Credit Management”. Alors qu'aucun éditeur de logiciel n'a encore atteint le statut de « Digital World Class » dans les trois catégories, Esker se distingue particulièrement dans deux d'entre-elles. Esker fait également partie des quelques acteurs du marché reconnus comme « Digital World Class » dans une autre matrice 2023 qui classe neuf fournisseurs de logiciels de gestion des créances C2C de premier plan.

Les recherches du Hackett Group ont mis en lumière que les principaux fournisseurs de logiciels se démarquent de manière constante par leur capacité à fournir un soutien efficace aux clients à l'échelle mondiale et dans des environnements complexes. Ils se distinguent également par leur habileté à proposer une intégration transparente des données grâce à des connecteurs clés en main, ainsi que par la fourniture d'analyses intuitives et de tableaux de bord de suivi.

“Un flux de trésorerie sain est la pierre angulaire d'une entreprise prospère. Nous savons que l'optimisation du BFR (Besoin en Fonds de Roulement) est l'un des principaux objectifs des directions financières cette année. Depuis près de 40 ans, Esker a été un partenaire précieux pour les entreprises en les aidant à réaliser ces objectifs. Nous sommes honorés de voir notre contribution dans ce domaine reconnue. La reconnaissance du Hackett Group souligne notre engagement constant envers l'innovation et l'efficacité du processus "Customer-to-cash", ainsi que nos efforts continus pour repousser les frontières de l'automatisation des processus pilotée par l'IA” Déclare Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker.

Le portefeuille de solutions C2C d'Esker, basées sur l'IA, offre du Scoring Credit personnalisable permettant de catégoriser les risques et de déclencher des workflows d'approbation en fonction de la politique crédit de l'entreprise, complété par des suggestions de limites de crédit. Il simplifie la capture des commandes multi-canal, intègre les commandes ainsi que les communications entrantes et améliore la précision des données de commande grâce à l'apprentissage automatique.

Esker garantit un envoi rapide de toutes les factures en fonction des préférences des clients (e-invoicing, courrier, EDI, , ...), tout en assurant la conformité avec les normes et les réglementations internationales. Parallèlement, Esker améliore la relation client en proposant un portail permettant de récupérer ou de contester facilement les factures ou de réaliser des paiements.

Cette reconnaissance souligne l'engagement d'Esker dans l'optimisation des processus C2C et son leadership dans les solutions d'automatisation des processus reposant sur l'IA. Pour plus d'informations sur Esker, visitez le site www.esker.fr.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe