在Alimentaria&Hostelco 2024展会中，以中国内地和中国香港为首的亚洲参展商阵容鼎盛

这个贸易展览平台将在巴塞罗那举办在其历史上国际公司和专业人士参与度最高的展会之一。 在3,200家参展公司中，有900家来自西班牙以外的国家和地区，预计10万名参观者中的25%将来自120多个国家，巩固了其作为该行业欧洲领先平台的地位。 3月18日至21日，700名知名专家和厨师将在超过350场活动和演示中探讨有关功能性食品、可持续发展和人工智能等业界主要挑战和趋势。



巴塞罗那，西班牙, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alimentaria&Hostelco 2024 的主要目标是拓展商机及扩大其国际影响力，这是食品和饮料、餐饮和酒店设备行业的欧洲最大规模盛会之一，面向分销、零售和酒店、餐厅、咖啡馆 (Horeca) 渠道的专业人士。该活动将在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 场馆举办，占地净面积达 10 万平方米。

展位面积仅次于西班牙的国家是意大利，其后是土耳其、中国内地和中国香港、波兰、葡萄牙、法国、比利时、德国、荷兰和阿根廷。 以中国内地和中国香港为首的亚洲公司的参与度尤为突出，而中国台湾、泰国和韩国的阵容也颇为引人注目。

为了尽可能扩大商机，展会主办方制定了买家邀约计划，邀请了 2200 多名进口商、分销商、总监和高级采购经理。 其中，超过一半人来自98个国家或地区的国际公司（以美国、墨西哥、中国、葡萄牙、英国、哥伦比亚、加拿大和韩国为首）；大会还计划举办 13,000 多次商务会议。

Alimentaria&Hostelco 是国际产业中提供最大规模跨行业服务的平台之一，其中肉类、食品服务和酒店业最具代表性。 今年的展会聚焦 Horeca 渠道，并将 Hostelco （国际餐厅、酒店、餐饮和社区设备及机械展 ）的展览内容与 Restaurama 相结合——后者是 Alimentaria 展会专门围绕餐饮服务而设的展示区。 此外，这个大区域将占据展览中心七个展馆中的三个，包含新设的咖啡、面包和糕点展区、集体餐饮区及其各自的专属空间。

Alimentaria媒体联系人：Susana Santamaria ssantamaria@alimentaria.com

Hostelco媒体联系人：Gloria Dilluvio gdilluvio@firabarcelona.com

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