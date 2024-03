Les Vêtements de Sport Gildan émet une déclaration en réponse à de l’information publiée par les médias

MONTRÉAL, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») a émis aujourd’hui la déclaration suivante en réponse à de l’information publiée récemment par les médias :



« En réponse à la réception d’une indication d’intérêt non contraignante confidentielle visant l’acquisition de Gildan, le conseil de Gildan a mis sur pied un comité spécial d’administrateurs indépendants en vue, entre autres, d’examiner et d’étudier le bien-fondé de la proposition et toute autre proposition d’opération, dont le maintien du statu quo et la poursuite de l’exécution du plan d’affaires existant de Gildan.

Après avoir consulté ses conseillers juridiques et financiers et avoir pris en compte l’intérêt des actionnaires de Gildan et des autres parties prenantes, le comité spécial a déterminé qu’il était compatible avec ses devoirs fiduciaires et dans l’intérêt de Gildan de communiquer avec d’autres initiateurs potentiels en vue de maximiser la valeur de toute opération éventuelle. Le comité spécial, avec l’aide de ses conseillers financiers, a pris contact de façon ciblée avec un petit nombre de contreparties potentielles réputées. Plusieurs de ces contreparties ont exprimé de l’intérêt à envisager une opération à l’amiable éventuelle avec Gildan.

Rien ne saurait garantir qu’une opération découlera de ces discussions, et Gildan continuera de donner des mises à jour au besoin. »

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens sur les valeurs mobilières et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, de l’information relative à l’évaluation du bien-fondé de la proposition reçue et de toute autre proposition d’opération, y compris le maintien du statu quo et la poursuite de l’exécution du plan d’affaires existant de Gildan, ainsi que des résultats possibles de ces processus. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes conditionnels ou prospectifs tels que « peut », « sera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « projette », « suppose », « anticipe », « planifie », « prévoit », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variantes de ceux-ci ou une terminologie similaire. L’information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent à notre contrôle et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, le risque que le processus d’examen puisse ne pas mener à une opération ou ne pas mener à une opération selon des modalités convenables. Nous vous invitons à consulter les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits dans les sections « Gestion des risques financiers », « Estimations et jugements comptables critiques » et « Risques et incertitudes » de notre plus récent rapport de gestion pour une analyse des divers facteurs susceptibles d’influer sur ces énoncés prospectifs. Les facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection sont également énoncés dans ce document.

Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs peuvent différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement d’une conclusion ou d’une projection dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques et financières générales à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons et notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et plans de croissance. Ces facteurs peuvent faire en sorte que le rendement réel de la Société au cours des périodes futures diffère considérablement de toute estimation ou projection du rendement futur exprimé ou sous-entendu dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse.

Rien ne garantit que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs s’avéreront exactes. L’objectif des énoncés prospectifs est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction à l’égard de la performance financière future de la Société et ces énoncés peuvent ne pas convenir à d’autres fins. De plus, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date des présentes, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs inclus, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation ou la réglementation applicable l’exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.