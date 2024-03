CREDIT AGRICOLE SA : Nouvelle étape majeure dans leur partenariat pour les services monétiques aux commerçants en France : Crédit Agricole et Worldline annoncent la naissance de leur entreprise commune

Communiqué de presse

Nouvelle étape majeure dans leur partenariat pour les services monétiques aux commerçants en France :

Crédit Agricole et Worldline annoncent la naissance de leur entreprise commune

Montrouge, Paris La Défense, le 20 mars 2024 - Après avoir reçu l’autorisation inconditionnelle de la Commission européenne, Crédit Agricole [Euronext : ACA] et Worldline [Euronext : WLN] annoncent la création de leur entreprise commune dans le domaine des services monétiques aux commerçants en France.

Au cours du premier Conseil d’administration, qui s’est tenu le 19 mars 2024, Laurent Bennet, Directeur général du Crédit Agricole des Savoie, a été élu Président du Conseil d’administration et Meriem Echcherfi, nommée Directrice générale. La marque commerciale de la co-entreprise sera dévoilée prochainement.

L’entreprise commune a l'ambition de devenir un acteur majeur des services monétiques aux commerçants en France. Elle s’appuiera sur l’excellence technologique et la capacité d’innovation de Worldline, notamment dans le métier de l’acceptation, et sur la performance du groupe Crédit Agricole sur le marché français en matière d’acquisition. Elle sera également en charge d’assurer le développement commercial de cette alliance avec les commerçants tout en fournissant un soutien actif aux banques du groupe Crédit Agricole. La co-entreprise est détenue à 50 % du capital plus une action par Worldline et sera ainsi consolidée par intégration globale. Crédit Agricole détient 50 % du capital moins une action et assurera la supervision de la co-entreprise.

L’entreprise commune intègrera le schéma de paiement domestique « Cartes Bancaires » (CB). En plus des commerçants français, Worldline offrira à ses commerçants internationaux l’accès à ce schéma de paiement, élargissant ainsi sa large gamme de méthodes de paiements locales par l’accès à l’un des plus puissants schémas domestiques européens.

Gilles Grapinet, Directeur général de Worldline : « Avec l’accord inconditionnel reçu début mars de la Commission européenne, nous sommes particulièrement heureux d'annoncer aujourd’hui la finalisation des accords permettant la mise en place de notre entreprise commune dont la direction générale est confiée à Meriem Echcherfi. Il s’agit d’une nouvelle étape-clef dans le lancement de notre partenariat stratégique avec le groupe Crédit Agricole en France, un marché offrant des perspectives de développement de toute première importance pour Worldline. En associant l’expertise technologique et les offres de Worldline dans les paiements à la performance et à la puissance de distribution du Crédit Agricole, cette collaboration unique sur le marché promet de répondre aux besoins toujours évolutifs des commerçants. Ensemble, nous avons les plus grandes ambitions pour notre entreprise commune qui mettra le meilleur de nos deux groupes au service des commerçants et grands distributeurs opérant en France dans le commerce physique comme en ligne. »

Jean-Paul Mazoyer, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge des Technologies, du Digital et des Paiements : « Après le temps de la préparation, la naissance de notre entreprise commune marque véritablement le point de départ de notre partenariat avec Worldline. Ce partenariat avec un grand acteur du métier des paiements traduit la volonté du Crédit Agricole de renforcer sa souveraineté sur le métier des paiements, un service au cœur de la relation bancaire. Notre entreprise commune, qui allie l’expertise technologique de Worldline sur le métier de l’acceptation avec la performance et la dynamique commerciales des banques du groupe Crédit Agricole, porte en effet notre ambition commune d’offrir le meilleur des solutions de paiement à nos clients commerçants. Sous la responsabilité de Meriem Echcherfi, Directrice générale, notre co-entreprise deviendra rapidement un acteur de référence, leader sur le marché français. »

Calendrier

2023-2024 : phase commune d’investissements de 80 millions d’euros financés par Worldline et Crédit Agricole, destinés à l’élaboration des produits et des offres et à la mise en œuvre de la co-entreprise ;

phase commune d’investissements de 80 millions d’euros financés par Worldline et Crédit Agricole, destinés à l’élaboration des produits et des offres et à la mise en œuvre de la co-entreprise ; 2024 : finalisation des accords commerciaux, mise en place de la structure opérationnelle, démarches réglementaires et préparation des offres dédiées et annonce de la nouvelle marque ;

finalisation des accords commerciaux, mise en place de la structure opérationnelle, démarches réglementaires et préparation des offres dédiées et annonce de la nouvelle marque ; Début 2025 : lancement pleinement opérationnel de la co-entreprise commençant à générer du chiffre d’affaires et du revenu brut d’exploitation.







Biographies

Laurent Bennet, Président du Conseil d’administration de la co-entreprise

Après avoir démarré sa carrière dans une organisation professionnelle agricole, Laurent Bennet effectue l’essentiel de son parcours professionnel au Crédit Agricole, d’abord à la Caisse régionale du Morbihan comme chargé d’affaires entreprises, puis comme responsable de marché de l’agriculture et adjoint du directeur des crédits. En 2004, il rejoint la Caisse régionale Pyrénées Gascogne, où il occupe différentes responsabilités, notamment celle de directeur des entreprises et directeur de réseau. Il est nommé directeur général adjoint de la Caisse régionale des Savoie en 2009. En 2013, il rejoint Crédit Agricole S.A. en tant directeur adjoint des risques et contrôles permanents Groupe avant d’être nommé directeur de l’Agriculture, Agroalimentaire et Services aux entreprises. Depuis janvier 2019, Laurent Bennet est directeur général du Crédit Agricole des Savoie.

Laurent Bennet est diplômé d’AgroParisTech et de l’Institut technique de banque.

Meriem Echcherfi, Directrice générale de la co-entreprise

Meriem Echcherfi commence sa carrière à la Société Générale en 2004 où elle occupe des fonctions au sein de la direction des risques sur le projet Bâle II puis dans la banque de financement et d’investissement en tant que directrice conseil et gestion des risques de marchés pour les clients corporate. En 2012, elle rejoint le Boston Consulting Group en tant que responsable projet pour les institutions financières entre Paris et Casablanca avant de prendre en 2016 la tête de Mastercard Advisory France, puis d’être nommée en 2018 Vice- President en charge du business développement de Mastercard en France. Meriem Echcherfi rejoint le Crédit Agricole en 2019 en tant que directrice de la stratégie du Groupe Crédit Agricole SA, puis responsable des paiements pour les commerçants.

Meriem Echcherfi est diplômée de Centrale Paris en stratégie et mathématiques appliquées à la finance.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus de plus d’un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023.

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

A propos de Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 145 000 collaborateurs et 27 000 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 53 millions de clients, 11,5 millions de sociétaires et 800 000 actionnaires individuels.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

