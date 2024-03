Riber : Commande d’un système de recherche Compact 21 aux États-Unis

Commande d’un système de recherche Compact 21

aux États-Unis

Bezons, le 20 mars 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d’un système de recherche Compact 21 aux États-Unis.

Un client américain a commandé un système Compact 21 qui sera destiné aux recherches pour le développement de matériaux semi-conducteurs III-V et de dispositifs pour la microélectronique et la photonique.

Le système Compact 21 permettra au laboratoire, déjà équipé de machines RIBER, de gagner en versatilité en ajoutant une nouvelle chambre à ultravide (UHV) à ses lignes existantes et de multiplier ses process ou de partager ses équipements avec d’autres groupes de recherche.

La machine Compact 21 offrira aux utilisateurs une sécurité, une fiabilité, et une facilité d’utilisation accrues en intégrant des évaporateurs de haute performance développés par RIBER, ainsi qu’une gamme d’instruments comprenant le dispositif de contrôle in situ EZ CURVE et le logiciel de contrôle de process Crystal XE.

En plus de confirmer le succès commercial continu de la gamme Compact 21, système MBE de recherche le plus vendu au monde, cette nouvelle commande souligne l’adéquation des systèmes MBE RIBER avec les plus hauts standards pour la recherche sur les semi-conducteurs composés.

Cette nouvelle commande sera livrée en 2024.

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

