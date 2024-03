SATO jälleen yksi Suomen parhaista työpaikoista

SATO Oyj

Lehdistötiedote 20.3.2024 klo 10.15





SATO sijoittui upeasti kuudennelle sijalle Suomen parhaat työpaikat 2023 -listauksessa, jonka Great Place to Work Finland julkisti 20.3.2024. Kuudes sija suurten yritysten sarjassa on hieno osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota SATOlla on tehty muun muassa työntekijäkokemuksen ja esihenkilötyön kehittämiseksi sekä työntekijöiden hyvinvoinnin huomioimiseksi.

Great Place to Work -tutkimukseen SATO osallistui toista kertaa peräkkäin. Vuosi sitten tuloksena oli suurten yritysten sarjan kymmenes sija.

”Saavuttamamme kuudes sija on upea tulos, josta kiitos kuuluu henkilöstölle. Uskon, että hyvä tuloksemme on varmasti tukevan työyhteisön ja henkilöstön tarpeet huomioivan johtamistyylimme ansiota. Luottamme SATOssa siihen, että jokainen työntekijä tekee parhaansa. Työn imua lisää myös mahdollisuus tehdä merkityksellistä ja monipuolista työtä asumisen parissa”, henkilöstöjohtaja Johanna Koramo toteaa.

Great Place to Work -tutkimuksen tulosten mukaan SATOsta tekee hyvän työpaikan luottamus, hyvä esihenkilötyö ja ystävällinen työilmapiiri. Satolaiset ovat myös ylpeitä tekemästään työstä ja kokevat työnsä merkitykselliseksi. Vastauksissa korostuivat myös tasa-arvoinen kohtelu ja työnteon joustavuus. Kehityskohteina on toivottu muun muassa on kaikkien satolaisten entistä vahvempaa mukaanottoa kehitystyöhön.

”Olen erityisen iloinen, että toimialamme haastavista ajoista huolimatta työntekijämme kokevat toimintamme monin osin parantuneen. Aloitimme vuoden 2023 aikana matkan kohti monimuotoisempaa ja yhdenvertaisempaa SATOa. Satolaiset kokevatkin voivansa tulla töihin omana itsenään”, Koramo jatkaa.

Suomen parhaat työpaikat -lista on nähtävissä kokonaisuudessaan täältä.

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. www.sato.fi