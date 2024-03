NGen lance le Défi de la fabrication durable – 100 millions de dollars

HAMILTON, Ontario, 20 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen vient de lancer un appel à propositions de projets dans le cadre de son Défi de la fabrication durable (Sustainable Manufacturing Challenge - SMS), qui a pour but d’aider les entreprises nationales de technologies propres à développer des technologies durables pour l'écosystème canadien de la fabrication de pointe. NGen prévoit investir jusqu'à 35 millions de dollars des fonds de la Grappe d'innovation mondiale et générer plus de 65 millions de dollars de financement de contrepartie de l'industrie pour lancer 100 millions de dollars de nouveaux projets collaboratifs.



Le Défi de la fabrication durable recherche des projets conformes au Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada, notamment en ce qui concerne l’atteinte des objectifs clés suivants :

Réduction des émissions de gaz à effet de serre;

Réduction de la consommation d'énergie et de ressources naturelles;

Gains d'efficacité opérationnelle;

Réduction des déchets;

Amélioration de la qualité des matériaux recyclés et durables;

Fabrication en boucle fermée;

Fabrication de produits circulaires.



Les projets doivent être collaboratifs et transformateurs, et promettre de repousser les limites de la technologie de fabrication de pointe et des technologies propres de classe mondiale. Ils doivent de préférence porter sur les domaines d'intérêt particulier suivants :

Faible teneur en carbone - combustibles, matières premières, énergie - appliquée à la fabrication;

Solutions novatrices pour la production de chaleur élevée - appliquées à la fabrication;

Captage, utilisation et stockage du carbone - appliqués à la fabrication;

Suivi et gestion des émissions de GES sur l’entière longueur de la chaîne de traçabilité;

Fabrication intelligente axée sur les gains d'efficacité et la réduction des GES;

Matériaux plus écologiques, circulaires et durables;

Autres - contacter smc@ngen.ca pour valider l’admissibilité.



Pour plus d'informations sur les dates clés et les échéances, les critères d'admissibilité et le champ d'application du programme, consultez la page https://www.ngen.ca/funding/sustainable-manufacturing.

Pour obtenir des conseils, trouver des partenaires ou discuter de votre idée de projet, contactez-nous à l'adresse smc@ngen.ca.

Citations

« NGen souhaite tirer parti de l'expertise du Canada en matière de technologies propres et de fabrication de pointe pour nous aider à atteindre nos ambitieux objectifs de réduction des émissions pour 2030. Notre approche collaborative aide nos partenaires à élaborer des solutions prêtes à être commercialisées partout dans le monde. »

À propos de NGen

Fabrication de prochaine génération Canada (NGen) est l'organisation sectorielle à but non lucratif qui dirige la Grappe d’innovation mondiale en fabrication de pointe du Canada. NGen a pour mandat d’assurer la mise en place de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada, au bénéfice de tous les Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et nous fournissons du financement et un soutien commercial aux initiatives de perfectionnement de la main-d’œuvre et aux projets novateurs qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca

