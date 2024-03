Evaxion veranstaltet F&E-Tag und stellt das breite Potenzial seiner AI-Immunology™-Plattform vor

Die unternehmenseigene AI-Immunology™-Plattform bietet das Potenzial für eine neue Ära der Entdeckung, des Designs und der Entwicklung von Impfstoffen mithilfe fortschrittlicher KI- und maschineller Lerntechnologien

AI-Immunology™ übertrifft herkömmliche Ansätze zur Entdeckung von Impfstoffzielen und verspricht, ernsthafte ungedeckte Bedarfe zu erfüllen

Mit einer einzigartigen modularen Architektur ist AI-Immunology™ skalierbar und kann an die Bedürfnisse der Partner angepasst werden

Das Potenzial von AI-Immunology™ wird durch etablierte Partnerschaften bestätigt, darunter eine laufende Impfstoffkooperation mit MSD

KOPENHAGEN, Dänemark, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology™-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, veranstaltet heute einen Forschungs- und Entwicklungstag (F&E), der sich auf seine zentrale AI-Immunology™-Plattform konzentriert. Die Veranstaltung findet in unseren Räumlichkeiten in Hørsholm, Dänemark, zwischen 14.00 - 18.00 Uhr MEZ / 9.00 - 13:00 Uhr EST statt und kann hier online abgerufen werden .

Der F&E-Tag bietet eine Reihe von Vorträgen, die tiefe Einblicke in die klinisch validierte AI-Immunology™-Plattform von Evaxion für die Entdeckung, das Design und die Entwicklung von Impfstoffzielen geben. AI-Immunology™ besteht aus einer Sammlung selbst entwickelter KI-Bausteine, die auf intelligente Weise zu KI-Vorhersagemodellen kombiniert werden können, um komplexe Gesundheitsfragen im Zusammenhang mit dem Immunsystem zu lösen. Mit den KI-Vorhersagemodellen PIONEER™, ObsERV™, EDEN™ und RAVEN™ können wir innerhalb von Stunden klinisch relevante Impfstoffziele identifizieren.

Christian Kanstrup, CEO von Evaxion, zeigt sich begeistert: „Wir haben uns auf diesen aufregenden Tag gefreut und heißen jeden willkommen, der mehr über unsere Technologie und ihr Potenzial, Leben zu retten und zu verbessern, erfahren möchte. Wir sind davon überzeugt, dass wir aufgrund unserer validierten AI-Immunology™-Plattform und der multidisziplinären Fähigkeiten, die wir um sie herum aufgebaut haben, eine wirklich differenzierte Position einnehmen. Das Potenzial von AI-Immunology™ wird durch unsere starke Pipeline von Impfstoffkandidaten und bestehende Partnerschaften belegt.“

Die Präsentationen während des Tages werden unter anderem folgende Themen behandeln:

Die innovative modulare Architektur von AI-Immunology™, bei der KI-Bausteine zu KI-Vorhersagemodellen kombiniert werden können, was die Skalierbarkeit verbessert

Einblicke in den neuartigen AI-Immunology™-Baustein EvaxMHC , der plattformübergreifend eingesetzt wird und die Vorhersagefähigkeiten erheblich verbessert

, der plattformübergreifend eingesetzt wird und die Vorhersagefähigkeiten erheblich verbessert Die klinische Validierung der prädiktiven Fähigkeiten des PIONEER ™-Modells, die eine statistisch signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei Patienten mit metastasiertem Melanom zeigt

Die neuartigen Tumor-Zielquellen, die als endogene Retroviren (ERVs) bezeichnet werden und eine hohe Relevanz bei Krebsarten mit geringer Tumormutationslast zeigen, was potenziell wirksamere persönliche Krebsimpfstoffe ermöglicht

Das EDEN ™ Modell übertrifft die reverse Vakzinologie und findet neue Ziele in Stunden statt in Jahren. Der von EDEN™ entwickelte Impfstoffkandidat EVX-B2 zeigt einen stärkeren Schutz als ein Impfstoffkandidat, der von Gonorrhea von GSK entwickelt wurde

RAVEN™ führt neue Impfstoffkonzepte ein, um die Wirksamkeit von T-Zell-basierten Impfstoffen zu verbessern

führt neue Impfstoffkonzepte ein, um die Wirksamkeit von T-Zell-basierten Impfstoffen zu verbessern Das ObsERV™-Modell ermöglicht einen neuartigen Präzisionsimpfstoff-Ansatz zur Behandlung von Krebsarten, die mit Standard-Immuntherapien nicht erreicht werden können

Im Anschluss an den F&E-Tag wird eine Aufzeichnung der Präsentationen der Veranstaltung auf unserer Website verfügbar sein.

Über AI-Immunology™

AI-Immunology™ ist eine skalierbare und anpassungsfähige Technologieplattform für künstliche Intelligenz, die bei der Entdeckung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten und Krebs führend ist. Durch die Integration der kollektiven Leistung der proprietären KI-Modelle PIONEER™, EDEN™, RAVEN™ und ObsERV™ kann die Plattform die Komplexität des Immunsystems des Patienten modellieren. Die fortschrittliche computergestützte Modellierung von AI-Immunology™ identifiziert, prognostiziert und entwirft Impfstoffkandidaten und revolutioniert damit die Landschaft der Immuntherapie, indem sie einen ganzheitlichen und personalisierten Ansatz zur Bekämpfung sich schnell entwickelnder Krankheitserreger und bösartiger Zellen bietet.

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology™, stützt. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology™ hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology™-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website .

Zukunftsgerichtete Aussage