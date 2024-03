Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 20.3.2024 klo 13.00

Triconin ja Suvicin työyhteenliittymä rakentaa lämpöpumppulaitoksen Fortumille Espoon Hepokorven datakeskusalueelle

Triconin ja Suvicin muodostama työyhteenliittymä rakentaa Espoon tulevalle datakeskusalueelle Fortumin kaukolämpöverkkoon hukkalämpöä talteen keräävän lämpöpumppulaitoksen. Yhdessä aiemmin julkaistun Kirkkonummen Kolabackenin datakeskusalueelle sijoittuvan lämpöpumppulaitoksen kanssa kohde muodostaa ennennäkemättömän hukkalämmön hyödyntämisen mittakaavan.

Hepokorven datakeskuksen hukkalämpöä ja ilmassa olevaa lämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos käsittää talteenottorakennuksen, jossa on lämpöpumput datakeskuksen lämmön talteenottoa varten, ilma-vesilämpöpumput ja sähkökattilan. Työn tilaajana toimii Fortum Power and Heat Oy.

“Hepokorven datakeskus sijaitsee optimaalisesti kaukolämpöverkon läheisyydessä. On upeaa, että pääsemme rakentamaan sekä Fortumin Kirkkonummen että Espoon lämpöpumppulaitoksia. Hukkalämmön hyödyntäminen täydentää hiilidioksidivapaan energiatuotannon rakentamisen palveluvalikoimaamme, johon myös tuulivoima ja aurinkovoimaloiden kokonaisratkaisut kuuluvat”, Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo hankkeesta.

Datakeskusten hukkalämmöllä voidaan korvata merkittävä osuus fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta lämmöntuotannosta Espoon kaukolämpöverkon alueella. Käytännössä datakeskuksen sisäilman lämpö siirretään lämmönvaihtimen kautta veteen, joka kulkee suljetussa kierrossa lämpöpumppulaitokseen. Laitoksesta lämpöä siirretään tarpeen mukaan kaukolämpöjärjestelmään ja tuhansiin koteihin sekä muihin käyttökohteisiin. Lämpöä laitoksen on tavoitteena tuottaa lämmityskaudelta 2025–2026 alkaen.

“Espoon ja Kirkkonummen hankkeet edistävät dekarbonisaatiota ja samalla kotitaloudet, palvelut ja yritykset saavat kilpailukykyistä, puhdasta ja luotettavaa sähköpohjaista kaukolämpöä. Fortumin kaukolämpö Suomessa tuotetaan hiilettömästi jo vuonna 2024 ja hiilineutraalisti ennen vuotta 2030”, projektijohtaja Teemu Nieminen Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta summaa hankkeen hyötyjä.

“Laiteasennusvalmius kohteessa saavutetaan vuoden 2025 keväällä. Hepokorven lämpöpumppulaitoksen rakentaminen on jonkin verran vaativampaa verrattuna Kirkkonummen Kolabackenin vastaavan laitoksen urakkaan. Tähän vaikuttavat sekä maaperä että Hepokorven tontin koko ja sen sijainti voimalinjojen ja Kehä III välissä, kummassakin hankkeessa TYL:n projektipäällikkönä toimiva Suvicin Jukka Kallio toteaa.

Lisätiedot:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi, www.suvic.fi

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic on vuonna 2017 Oulussa perustettu yritys, joka toimii Pohjoismaissa keskittyen erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen. Se tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Valrean Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistot (Kurikka), Prime Capitalin Sandbackan tuulipuisto (Uusikaarlepyy ja Vöyri), CPC Finlandin Lakarin aurinkovoimala, EPV Aurinkovoima Oy:n Heininevan aurinkovoimala (Lapua) ja Fortumin Kirkkonummen datakeskusalueen lämpöpumppulaitos. Verkkosivut: www.suvic.fi