LHV Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

20. märtsil 2024 toimus Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis AS-i LHV Group (LHV Group) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekust oli võimalik osa võtta ka elektrooniliselt ja päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada eemalt, sh jälgida koosolekut videoülekande teel. Oma hääled sai koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionär edastada ka enne koosolekut.

Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 2649 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 187 626 109 häält, mis moodustavad 58,66% kõigist aktsiatega määratud häältest.

2498 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 79 838 579 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korrale.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 27. veebruaril 2024 börsi infosüsteemis ning LHV Groupi kodulehel, teade ilmus ka sama kuupäeva päevalehes Postimees.

LHV Groupi aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. 2023. aasta majandusaasta aruanne

Kinnitada LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolt: 174 084 896 häält (92,78% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 97 040 häält (0,05% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 57 937 häält (0,03% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 13 386 236 (7,13% koosolekul esindatud häältest)

2. 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2023. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 140 938 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 13 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2024. aastal.

Poolt: 178 726 831 häält (95,26% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 183 773 häält (0,10% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 28 591 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 8 686 914 häält (4,63% koosolekul esindatud häältest)

3. Dividendipoliitika

Arvestades, et dividendipoliitika on juhatusele alusdokumendiks dividendide maksmise ettepanekute ettevalmistamisel, ning tunnistades tehnilisi täpsustusi hiljutises versioonis, et järgida põhimõtet, mille kohaselt jaotatakse aktsionäridele 25% LHV Groupi maksueelsest kasumist, kinnitada nõukogu pädevust dividendipoliitika kehtestamisel ja anda juhatusele korraldus tagada, et aktsionäre teavitatakse dividendipoliitika olulistest muudatustest.

Poolt: 175 774 866 häält (93,68% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 262 260 häält (0,14% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 1 560 855 häält (0,83% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 10 028 128 häält (5,34% koosolekul esindatud häältest)

4. 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemused

Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

5. Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist

Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

6. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Poolt: 173 308 406 häält (92,37% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 694 581 häält (0,37% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 1 116 676 häält (0,60% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 12 506 446 häält (6,67% koosolekul esindatud häältest)

7. Nõukogu liikme valimine

Valida LHV Groupi uueks nõukogu liikmeks Liisi Znatokov (isikukood 48311040338), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.t 20. märtsist 2024 kuni 20. märtsini 2027.

Poolt: 168 328 106 häält (89,71% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 454 979 häält (0,24% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 1 306 344 häält (0,70% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 17 536 680 häält (9,35% koosolekul esindatud häältest)

Kõigi LHV Groupi üldkoosolekule esitatud dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, juhtide tasustamisaruande, nõukogu 2023. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, LHV Groupi dividendipoliitika ja uue planeeritava nõukogu liikme Liisi Znatokov resümeega) on võimalik tutvuda LHV Groupi kodulehel: https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#20.03.2024. Samal veebilehel tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokoll.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 424 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee