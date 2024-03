Korjaus: Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös 2023: Vahva kassavirta, mutta myynti ja kannattavuus laskivat edellisvuodesta haastavissa markkinaolosuhteissa

RAPALA VMC OYJ, tilinpäätöstiedote, 20.3.2024 kello 16:55



Konsernin tilintarkastetun tilinpäätöksen yhteydessä yhtiö korjaa tilinpäätöstiedotteessa 7.3.2024 julkaistuja konsernin tuloslaskelman ja taseen lukuja. Virheen korjaus koskee rahoituseriä ja koskettaa tuloslaskelman rivejä ”Rahoitustuotot ja -kulut” ja ”Tuloverot”.

Taseessa virhe koskee pitkäaikaisia korottomia saamisia ja velkoja. Korjauksella on vaikutus myös tilinpäätöksen summariveihin ja tunnuslukuihin. Korjauksen myötä tilikauden tappio kasvoi 0,4 MEUR ollen 7,3 MEUR. Oma pääoma pieneni vastaavasti.

Korjauksella ei ole vaikutusta tilikauden 2023 liikevaihtoon tai liikevoittoon, eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.

Korjattu tilinpäätöstiedote 2023 on tämän tiedotteen liitteenä, ja sen tiedot perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen.



Rapala VMC Oyj

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja



Lisätietoja

Lisätietoja antavat: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 222 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

