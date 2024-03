Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös ja muut vuoden 2023 raportit on julkaistu

RAPALA VMC OYJ, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 20.3.2024 kello 17.00

Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, vastuullisuusraportti ja palkitsemisraportti vuodelta 2023 on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteinä.

Nämä julkaisut ja muuta sijoittajainformaatiota on saatavilla konsernin internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com suomeksi ja englanniksi.

Rapala VMC Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. ESEF-vaatimusten mukaan konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin.



Rapala VMC Oyj

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja



Lisätietoja

Lisätietoja antavat: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 222 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com

Liitteet