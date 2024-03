Valg til Equinors styre

Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har i møte 20. mars 2024 valgt Mikael Karlsson som nytt medlem av Equinor ASAs styre.

Karlsson er partner og nestleder i styret i Actis Capital, en ledende global investor innen bærekraftig infrastruktur. I perioden 2021-2023 var han Chief Investment Officer i Actis, i 2012 ble han partner i Actis og hadde rollen som Head of Energy and Infrastructure fra 2015-2021. Fra 2009-2015 var han konsernsjef i Globeleq, som er et av porteføljeselskapene til Actis. Karlsson hadde flere roller i ABB Energy Ventures før han kom til Actis.

Karlsson har en Master in Business Administration fra universitetet i Massachusetts i USA og en Master of Science i Industrial Engineering and Management fra Linköping Institute of Technology i Sverige.

Valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret er gjort med virkning fra 1. april 2024 og gjelder frem til det ordinære valget av styrets aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2025.

Kontaktpersoner:

Jarle Roth, leder av valgkomiteen

Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor, Sissel Rinde,

+47 412 60 584.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.