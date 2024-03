Muudatused LHV Groupi ja LHV Panga nõukogus

Täna toimunud AS-i LHV Group aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas ettevõtte nõukogust tagasi kutsuda Sten Tamkivi ja valida uueks nõukogu liikmeks Liisi Znatokovi, volituste tähtajaga 3 aastat.



Liisi Znatokov on kogenud finantsvaldkonna tippjuht. Aastatel 2017–2023 oli ta Swedbank AS-i juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht ning Swedbank Liising AS-i nõukogu liige. Tema 18-aastase panganduskogemuse hulka kuuluvad lisaks nii baltikumiülese laenudivisjoni juhtimine kui ka erinevate rollide täitmine krediidiriski analüüsi ja -juhtimisega seotud ametikohtadel. Liisi Znatokovil on Tallinna Tehnikaülikooli ärirahanduse ja majandusarvestuse magistrikraad ning ärijuhtimise bakalaureusekraad. Hetkel on Liisi Znatokov Apollo Group OÜ juhatuse liige ja tegevjuht ning juhatuse liige ka järgnevates grupi ettevõtetes: Apollo Kauplused OÜ, Apollo Kino OÜ, APLSkypark OÜ, FC Kaunas OÜ, Apollo Pay OÜ, APL Digital Solutions OÜ, Holding Services OÜ. Lisaks on ta Cobalt Financial Technologies Inc-i asutaja, tegevjuht ning juhatuse liige. Liisi Znatokovile ning temaga seotud isikutele ei kuulu LHV Groupi aktsiaid.

Pärast LHV Groupi aktsionäride üldkoosolekut otsustas AS-i LHV Pank ainuaktsionär LHV Group valida Liisi Znatokovi ka LHV Panga nõukogu liikmeks, tähtajaga 5 aastat ning lisaks pikendas nõukogu liikmete Rain Lõhmuse ja Tiina Mõisa volitusi 5 aasta võrra.

Ühtlasi valisid LHV Groupi ja LHV Panga nõukogu Liisi Znatokovi nii LHV Groupi, kui ka LHV Panga riski- ja kapitalikomiteede esimeheks. Komiteede senine esimees Rain Lõhmus jätkab mõlema ettevõtte riski- ja kapitalikomitee liikmena, teisi koosseisulisi muudatusi ei otsustatud.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 424 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

