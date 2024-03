Blue Diamond Resorts lleva todo su portafolio al metaverso

ST. MICHAEL, Barbados, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, la marca hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, se enorgullece de anunciar el mapeo de todo su portafolio con escenarios 3D inmersivos que trasladan cada resort al metaverso y permiten a los viajeros y profesionales del turismo experimentar recorridos virtuales de 360° de todos los detalles de las propiedades a través de una interfaz intuitiva y sencilla de utilizar.



Blue Diamond Resorts se destaca como pionero en la industria de la hospitalidad, siendo la primera marca en mapear completamente todo su portafolio. Se espera que esté disponible para recorridos virtuales antes de finales de abril de 2024, esta iniciativa demuestra el compromiso de Blue Diamond Resorts con la innovación y el liderazgo en la provisión de experiencias inmersivas para sus huéspedes.

Con la introducción de esta funcionalidad de vanguardia, Blue Diamond Resorts está abriendo una puerta virtual para viajeros de todo tipo, profesionales de negocios enfocados en Reuniones, Incentivos, Conferencias y Eventos (MICE – por sus siglas en inglés), y asesores de viajes cuyas recomendaciones son buscadas y confiadas por los clientes para experimentar características en propiedad con detalle preciso, permitiendo a cada uno elegir el producto del resort que satisfaga sus deseos individuales o las necesidades de empresas o clientes.

El momento de la innovación a nivel de portafolio no podría ser mejor para Blue Diamond Resorts, ya que la tecnología disponible para llevar sus resorts al metaverso ha avanzado incluso cuando el género de viajes todo incluido atrae a los consumidores como nunca antes, incluida una nueva generación de viajeros que ahora está descubriendo qué puede ser una experiencia de resort todo incluido. Para tales vacacionistas, las imágenes estándar de las habitaciones de huéspedes ya no son suficientes, especialmente para una propiedad tan envolvente como un resort de Blue Diamond.

Por ejemplo, la experiencia en 3D que pueden esperar los futuros huéspedes y asesores de viajes en Royalton Bavaro, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino. La propiedad de Blue Diamond Resorts, totalmente mapeada para recorridos virtuales de 360°, se encuentra a lo largo de una de las playas más impresionantes del mundo. Los viajeros pueden sumergirse en días despreocupados, flotar a lo largo de un río perezoso de 1,200 pies de largo, dominar las olas en el impresionante simulador de surf FlowRider®, y disfrutar de deliciosa comida con opciones de comidas sin reservas y sin complicaciones.

"Hemos sido testigos de la creciente importancia de la hospitalidad todo incluido para los viajeros globales, y en Blue Diamond Resorts, creemos firmemente que la experiencia del huésped debe comenzar incluso antes de la etapa de reserva. Al colocar todos nuestros resorts en el mundo virtual y mostrar cada detalle, nuestro objetivo es extender nuestras sólidas ofertas todo incluido a nuestros valiosos huéspedes y socios", comentó Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior – Ventas, Marketing y Distribución de Blue Diamond Resorts. "El desafío no se trata solo de transmitir el concepto todo incluido a aquellos que no están familiarizados; se trata de navegar por los atributos únicos de cada una de nuestras marcas, atendiendo a las preferencias de clientes distintos. Nuestra presencia en el universo de la realidad virtual no es arbitraria; es un testimonio de la profunda comprensión de nuestra diversa base de clientes".

Este proyecto ha sido significativamente extenso. El equipo dedicado cuenta con más de 30 personas, incluidos ocho fotógrafos capacitados y una docena de profesionales de marketing y marca que trabajan juntos para mapear los resorts de Blue Diamond de forma individual, todos los cuales han permanecido abiertos durante el proyecto.

La experiencia en el metaverso es solo una de varias innovaciones tecnológicas que Blue Diamond Resorts ha ofrecido a sus huéspedes últimamente. Estas incluyen recorridos con drones de vista en primera persona de propiedades individuales, conocidos como "Above and Beyond"; brazaletes de tecnología de identificación por radiofrecuencia para que los huéspedes las usen en el lugar para ingresar a sus habitaciones; y diversas herramientas impulsadas por IA que están mejorando los motores de reservas de la compañía, así como las experiencias en el sitio web y los viajes por correo electrónico. Estas innovaciones están facilitando el proceso desde las reservas hasta el disfrute en el lugar.

Mientras tanto, Blue Diamond Resorts ha visto que las representaciones en 3D resultan bastante atractivas para los usuarios. Cuando se introdujeron inicialmente para dos resorts en el otoño de 2023, los visitantes pasaron un promedio de 30 minutos experimentando detalles en propiedad virtualmente. Ahora, las visitas pueden durar desde 15 minutos hasta más de una hora, por ejemplo, para un profesional de MICE que evalúa un espacio para reuniones para un cliente. La innovación también impulsa la tasa de conversión para superar los $1.4 millones de dólares estadounidenses en oportunidades de negocio, consolidando su posición en el segmento todo incluido.

Blue Diamond Resorts continúa empujando los límites de la tecnología, yendo más allá de lo conocido para mostrar los lugares y servicios modernos y únicos que crean experiencias en propiedad que hacen que los huéspedes regresen por más. La experiencia en el metaverso todo incluido y altamente detallada es accesible de forma gratuita en www.royaltonresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16d5ac17-811d-40ea-a046-ec49086a196e/es