Le 20/03/2024

PLACEMENT D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN ALLEMAGNE POUR 821,6 MILLIONS D’EUROS

Le groupe Mobilize Financial Services annonce le placement d'une titrisation adossée à des prêts automobiles accordés par sa succursale allemande.

Le FCT Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 a placé 800m€ de titres senior et 21,6 m€ de titres subordonnés. Ces titres sont notés respectivement AAA(sf) / Aaa(sf) et AA(sf) / Aa2(sf) par DBRS et Moody’s.

La tranche senior, d’une maturité moyenne de 2,66 ans, offre un coupon(1) d’Euribor 1 mois + 52 bps. Les titres subordonnés, d’une durée de vie moyenne de 4,64 ans, offrent un coupon(1) d’Euribor 1 mois + 90 bps.

Le succès de ce placement reflète la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de Mobilize Financial Services. Cette opération vient également confirmer la diversification des sources de financement dont bénéficie l’entreprise.

(1) : Pricing au pair





Contact





Analystes et Investisseurs







Communication financière

+ 33(0) 1 76 88 81 74

contact_investor@rcibanque.com





À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé près de 1,3 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2023 et vendu 3,9 millions de services. À fin décembre 2023, les actifs productifs moyens sont de 54,2 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 034 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin décembre 2023, le montant net des dépôts collectés représente 28,2 milliards d’euros soit 51% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

Suivez-nous sur X (Twitter) : @Mobilize_FS

Pièce jointe