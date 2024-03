ESSO S.A.F. :RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2023

Nanterre, le 20 mars 2024

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2023

Charles Amyot, Président et Directeur Général d’Esso S.A.F. a déclaré :

« En 2023, dans une conjoncture favorable, Esso S.A.F. a enregistré de très bons résultats. Portés par nos priorités stratégiques et le travail de nos équipes, à qui je voudrais rendre hommage, nous avons su être forts sur nos fondamentaux, notamment en matière de sécurité, de performance opérationnelle et de gestion des coûts. Grâce à ces résultats nous avons retrouvé une situation financière très solide qui nous permettra de faire face sereinement à la volatilité du marché tout en poursuivant la reprise de nos investissements, notamment dans le cadre de la transition énergétique.Par ailleurs, le conseil d’administration se réjouit de proposer à la prochaine assemblée générale de juin, le versement d’un dividende de 15€ par action, dont 12€ de dividende exceptionnel au titre de l’exercice 2023. »

Résultats financiers consolidés

Le résultat opérationnel du groupe Esso S.A.F. est un gain de 668 M€ . Les effets stocks sont négatifs pour 169 M€. En 2022, le résultat opérationnel était un gain de 992 M€ et les effets stocks étaient positifs pour 313 M€.

. Les effets stocks sont négatifs pour 169 M€. En 2022, le résultat opérationnel était un gain de 992 M€ et les effets stocks étaient positifs pour 313 M€. Hors effets stocks et autres éléments d’ajustement, le résultat opérationnel ajusté de l’exercice est un gain de 884 M€ (contre un gain de 700 M€ en 2022) incluant des effets de change opérationnels positifs pour 21 M€ (négatifs pour 39 M€ en 2022). L’EBITDA ajusté (hors effets stocks et autres éléments d’ajustement) ressort à 964 M€ contre 782 M€ en 2022. Ce résultat reflète l’excellente performance opérationnelle et commerciale du groupe qui a su tirer parti de la force de ses marques et de l’environnement de marché dans un contexte de repli des marges de raffinage par rapport à 2022.

(12 M€ en 2022) et comprend 19 M€ de dividendes reçus de sociétés non consolidées (15 M€ en 2022). Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un profit de 677 M€ contre un profit de 719 M€ en 2022.

Performance opérationnelle

15,3 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées en 2023, en hausse de 3,4 % par rapport à 2022.

La production de carburants d’aviation durable (SAF) a démarré à la raffinerie de Gravenchon en 2023. Pour plus d’information consultez le communiqué.

Les ventes de produits raffinés s’élèvent à 22,7 millions de m 3 , en baisse de 5 % par rapport à 2022. Les ventes sur le marché intérieur sont également en baisse de 5 %, dans un marché intérieur en baisse de 1,9 % selon le CPDP.

, en baisse de 5 % par rapport à 2022. Les ventes sur le marché intérieur sont également en baisse de 5 %, dans un marché intérieur en baisse de 1,9 % selon le CPDP. Le chiffre d’affaires du groupe de 19,2 milliards d’euros est en baisse de 23 % par rapport à 2022. Cette baisse résulte de la baisse des cours des produits pétroliers sur la période et de la baisse des volumes de ventes.

(millions d'euros)

(millions d'euros)

(millions d'euros) Année 2023 Année 2022 Résultat opérationnel (1) 668 992 Produits et charges financiers 37 12 Impôts courants et différés (28) (285) Résultat net des activités poursuivies 677 719 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés 0 0 Résultat net part du groupe 677 719 EBITDA (2) 748 1074 Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 15,3 14,8 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) 19 240 24 936 Ventes de produits raffinés (milliers de m3) 22 681 23 781 Ventes en France de produits raffinés (milliers de m3) 16 906 17 879 (1) Résultat opérationnel (A) 668 992 Effets stocks (i) (B) (169) 313 Autres éléments d'ajustement (ii) (C) (47) (21) Résultat opérationnel ajusté (A)-(B)-(C) 884 700 (2) EBITDA (D) 748 1 074 Effets stocks (i) (E) (169) 313 Autres éléments d'ajustement (ii) (F) (47) (21) EBITDA ajusté (D)-(E)-(F) 964 782

Environnement économique

La parité euro-dollar s’est établie en moyenne en 2023 à 1,08 $/€ contre 1,05 $/€ en 2022.

L’indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publiée par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) s’est établi en moyenne à 71 €/tonne (€/t) pour 2023, contre 101 €/t pour 2022.

Le prix du pétrole brut s’est élevé en moyenne à 82 $ (76 €) par baril de Brent en 2023 contre 101 $ (96 €) en 2022.

En décembre 2023, le prix moyen du baril de Brent était de 78 $ (71 €) contre 81 $ (77 €) en décembre 2022. (Source: DGEC)

Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

Dans un monde où l’instabilité géopolitique souligne l’importance de la sécurité des approvisionnements en énergie, le groupe Esso S.A.F. est pleinement engagé dans le double défi de fournir les produits essentiels à l’économie nationale tout en réduisant son impact sur l’environnement. Le groupe poursuit son adaptation aux mutations des marchés sur lesquels il opère et maintient ses efforts pour optimiser ses actifs industriels et préserver sa compétitivité. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

Comptes d’Esso S.A.F au 31/12/2023

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 20 mars 2024 pour arrêter les comptes sociaux d’Esso S.A.F. de l’exercice 2023. Le résultat net est un gain de 576 M€ pour 2023 contre un gain de 618 M€ en 2022. Le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée Générale le paiement d’un dividende de 3,00€ par action au titre de l’exercice 2023. En outre, le paiement d’un dividende exceptionnel de 12,00€ par action sera également proposé, portant ainsi le dividende total distribué à 15,00€ par action pour mise en paiement le 10 juillet 2024.

(i) L’’information financière est présentée en utilisant des indicateurs de performance tels que le résultat opérationnel ajusté ou le résultat net hors effets stocks qui excluent des éléments d’ajustement permettant ainsi une analyse plus pertinente de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes.

(ii) Les éléments d’ajustement du résultat opérationnel ajusté comprennent :

Les effets stocks : la variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. Pour évaluer la performance économique et financière du groupe, la société calcule un effet prix sur stock mesurant l’impact de la variation des prix des produits pétroliers sur les quantités en stocks à partir d’un prix moyen reflétant l’évolution du coût de remplacement de la période. Une dépréciation comptable est calculée dans la mesure où la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur valeur d’inventaire. La dotation/reprise nette de la dépréciation comptable des stocks et l’effet prix sur stocks constituent les effets stocks.

Les autres éléments d’ajustement : Ils concernent des transactions inhabituelles qui sont significatives et peu fréquentes. Il s’agit notamment de transactions en dehors de l’activité normale de la société bien que des transactions similaires aient pu se produire dans le passé ou risquent de se reproduire dans le futur, telles que les coûts de remise en état des sites industriels inactifs, cessions d’actifs, dépréciation d’actifs ou autres éléments non récurrents.

Les résultats du communiqué de presse sont issus des comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 31 décembre 2023 établis suivant les normes IFRS. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au 31 décembre 2023 ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport de certification sera émis après réalisation des vérifications spécifiques et des diligences juridiques. Le rapport financier annuel d'Esso S.A.F. sera mis en ligne sur le site internet https://corporate.esso.fr/ dans la rubrique informations réglementées d’ici le 30 avril 2024 conformément à l‘article L 451-1-2 I du code monétaire et financier

Contact

Relations Médias : Catherine Brun - 01 70 48 72 81 – catherine.brun@exxonmobil.com

Relations Investisseurs : Etienne d’Albenas - 01 70 48 72 92 – etienne.dalbenas@exxonmobil.com

Retrouvez toute notre actualité sur https://corporate.esso.fr et sur X : @ExxonMobil-FRA

Esso

Société Anonyme Française

au capital de 98 337 521,70 euros

20, rue Paul-Héroult - 92000 Nanterre

Code APE 4730 Z R.C.S. Nanterre 542 010 053

Pièce jointe