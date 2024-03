Renouvellement et nomination au sein du Conseil d’administration de Nexans, proposés à l’Assemblée générale du 16 mai 2024

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

La Défense, le 20 mars 2024 – Sur recommandation du Comité des Nominations et du Gouvernement d’entreprise, le Conseil d’Administration de Nexans a décidé ce jour de proposer à l’Assemblée Générale du 16 mai 2024 : (i) le renouvellement de Jane Basson en qualité d’administrateur indépendant et (ii) la nomination de Tamara de Gruyter en qualité d’administrateur indépendant, succédant à Sylvie Jéhanno qui quitte le Conseil en raison de ses engagements croissants.

De plus, le Conseil d’Administration a décidé de nommer Tamara de Gruyter en qualité de Censeur à compter d’aujourd’hui. À ce titre, elle assistera à toutes les réunions du Conseil d’administration et sera tenue aux mêmes obligations que les administrateurs.

Tamara de Gruyter est President Portfolio Business et membre du comité exécutif de Wärtsilä, une entreprise finlandaise de premier plan. Elle a commencé sa carrière en 1996 chez LIPS, qui a été acquis en 2002 par Wärtsilä. Tamara a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise, tant dans le secteur maritime que dans celui des services. Elle a été directrice générale de deux joint-ventures en Chine et de l'activité pompes à Singapour. De retour en Europe, elle a occupé divers postes de vice-présidente avant d'occuper le poste de Chief Transformation Officer fin 2019. Tamara est membre du comité exécutif de Wärtsilä depuis 2020 en tant que President Marine Systems et responsable du Portfolio Business. Depuis le 1er janvier 2024, Tamara est President Portfolio Business. Elle est également membre du Conseil d’administration de Combient Oy.

Tamara est diplômée de l'École polytechnique de Haarlem et titulaire d'une licence en ingénierie de la construction navale.

Jean Mouton, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Tamara au sein du Conseil d’Administration aujourd’hui. Nous sommes persuadés que son expérience professionnelle, y compris dans l’industrie numérique au sein de sociétés scandinaves, son parcours international ainsi que sa personnalité seront autant d’atouts pour le Conseil d’Administration de Nexans. Nous souhaitons également remercier Sylvie Jéhanno pour sa contribution au Conseil au cours des quatre dernières années ».

Par ailleurs, le Comité d'entreprise européen a nommé Elisabetta Iaconantonio, spécialiste en comptabilité générale sur le site de Pioltello en Italie, en qualité d'administrateur représentant les salariés, succédant à Bjorn Erik Nyborg. Le Conseil d'Administration remercie Bjorn Erik pour son engagement au cours des dernières années, souhaite la bienvenue à Elisabetta et lui adresse tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.

