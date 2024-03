Alvotech birtir uppgjör fyrir árið 2023 og kynnir nýjustu áfanga í rekstri félagsins

Heildartekjur á árinu 2023 voru 93,4 milljónir dollara, sem er 10% aukning frá fyrra ári

Sölutekjur á árinu 2023 voru 48,7 milljónir dollara, samanborið við 24,8 milljónir dollara á árinu 2022, og voru tekjur fjórða ársfjórðungs 18,9 milljónir dollara, sem er 37% aukning frá sama tímabili árið áður

Simlandi, líftæknilyfjahliðstæða Alvotech hlaut markaðsleyfi í Bandaríkjunum og verður fyrsta hliðstæða við Humira (adalimumab) í háum styrk með útskiptileika

Sala hófst í Kanada á Jamteki, líftæknilyfjahliðstæðu Alvotech við Stelara (ustekinumab) og gert er ráð fyrir að markaðssetning hefjist í Japan á öðrum ársfjórðungi og í Evrópu á þriðja ársfjórðungi

Tilkynnt var um jákvæða niðurstöðu úr klínískri rannsókn á virkni fyrirhugaðrar hliðstæðu Alvotech við Eylea (aflibercept) og úr rannsókn á lyfahvörfum fyrirhugaðrar hliðstæðu við Prolia/Xgeva (denosumab) og Simponi/Simponi Aria (golimumab)





Alvotech (NASDAQ: ALVO) birtir í dag uppgjör ársins 2023 og kynnir nýjustu áfanga í rekstri félagsins. Stjórnendur félagsins munu jafnframt kynna uppgjörið og helstu vörður á vegferð félagsins að undanförnu, á fundi sem sendur verður út í beinu streymi. Fundurinn hefst kl. 12 á hádegi að íslenskum tíma fimmtudaginn 21. mars nk.

“Við fögnum því að sala er hafin á öðru lyfi Alvotech, líftæknilyfjahliðstæðu við Stelara (ustekinumab) undir vörumerkinu Jamteki í Kanada. Erum við jafnframt spennt að hefja markaðssetningu lyfsins á stórum alþjóðlegum mörkuðum í öðrum og þriðja ársfjórðungi. Leyfisveiting Matvæla- og lyfjastofnunar Bandarikjanna (FDA), sem gefur rétt til markaðssetningar á Simlandi, hliðstæðu í háum styrk með útskiptileika við Humira var afar mikilvægur áfangi. Við teljum okkur bjóða lyf með einstaka eiginleika á þessum markaði, og teljum að það geti valdið straumhvörfum, þar sem markaðurinn fyrir adalimumab í Bandaríkjunum er enn í mótun,” sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech. “Við höfum einnig náð nokkrum mikilvægum áföngum í klínískum rannsóknum. Jákvæðar niðurstöður liggja fyrir úr rannsókn á klínískri virkni fyrirhugaðrar hliðstæðu við Eylea (aflibercept) og á lyfjahvörfum fyrirhugaðrar líftæknilyfjahliðstæðu við Simponi og Simponi Aria (golimumab) og fyrirhugaðrar hliðstæðu við Prolia og Xgeva (denosumab). Þetta undirstrikar árangur markvissrar stefnu Alvotech í verkefnavali og kosti þess að hafa alla þróun og framleiðslu á einni hendi.”

Nýlegir áfangar

Lyfjaþróun og markaðssetning

Alvotech og samstarfsaðili félagsins í Bandaríkjunum, Teva Pharmaceuticals, tilkynntu að Matvæla- og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna (FDA) hefði veitt leyfi til markaðssetningar á AVT02 (adalimumab-ryvk) í Bandaríkjunum sem líftæknilyfjahliðstæðu með útskiptileika við Humira, undir vörumerkinu Simlandi. Simlandi er fyrsta hliðstæðan við Humira í háum styrk sem hlotið hefur leyfi til markaðssetningar með útskiptileika og eru skilyrði uppfyllt fyrir einkarétti til markaðssetningar á 40 mg/0.4ml útgáfu í sprautuformi með útskiptileika.

Alvotech og samstarfsaðilar þess tilkynntu að markaðsleyfi hafi verið veitt fyrir AVT04, líftæknilyfjahliðstæðu við Stelara (ustekinumab) í Kanada og á Evrópska efnahagssvæðinu. JAMP Pharma, samstarfsaðili Alvotech, hóf markaðssetningu á lyfinu í Kanada 1. mars sl. undir heitinu Jamteki. Sala á AVT04 getur hafist í Japan í maí nk. og í Evrópu á þriðja ársfjórðungi. Samkomulag liggur fyrir um að markaðssetning í Bandaríkjunum geti hafist 21. febrúar 2025 að fengnu leyfi FDA. Búist er við að samþykki FDA liggi fyrir ekki síðar en 16. apríl nk.

Alvotech tilkynnti að jákvæðar niðurstöður lægju fyrir úr rannsókn á lyfjahvörfum AVT05 fyrirhugaðrar líftæknilyfjahliðstæðu við Simponi og Simponi Aria (golimumab). Aðalendapunktar rannsóknarinnar voru uppfylltir, en henni var ætlað að bera saman lyfjahvörf, öryggi og þolanleika AVT05 og Simponi, í heilbrigðum einstaklingum. Á liðnu ári voru heildartekjur á alþjóðlegum mörkuðum af sölu Simponi og Simponi Aria um 2,2 milljarðar dollara [1].

Alvotech tilkynnti jákvæðar niðurstöður úr klínískri rannsókn á virkni AVT06, fyrirhugaðrar líftæknilyfjahliðstæðu við Eylea (aflibercept). Rannsóknin bar saman klíníska virkni, öryggi og ónæmingarverkun AVT06 og samanburðarlyfsins Eylea, í sjúklingum með aldurstengda vota augnbotnahrörnun (AMD). Aðalendapunktur rannsóknarinnar var uppfylltur og sýna niðurstöðurnar jafngilda klíníska virkni líftæknilyfjahliðstæðu Alvotech og Eylea. Á liðnu ári voru heildartekjur á alþjóðlegum mörkuðum af sölu Eylea um 5,9 milljarðar dollara [2].

Alvotech tilkynnti jákvæða niðurstöðu klínískrar rannsóknar á lyfjahvörfum AVT03, fyrirhugaðrar líftæknilyfjahliðstæðu við Prolia og Xgeva, sem báðar innihalda denosumab. Aðalendapunktur rannsóknarinnar var uppfylltur. Klínísk rannsókn á virkni AVT03 í sjúklingum stendur yfir og önnur rannsókn sem ber saman lyfjahvörf AVT03 og Xgeva í heilbrigðum einstaklingum. Á liðnu ári voru heildartekjur á alþjóðlegum mörkuðum af sölu Prolia og Xgeva um 6,2 milljarðar dollara [3].

Fjármögnun og yfirstjórn

Alvotech samþykkti tilboð frá hópi innlendra og alþjóðlegra fjárfesta í 10.127.132 almenna hluti í félaginu að andvirði 166 milljónir dollara á genginu 16,41 dalir, eða 2.250 krónur, á hlut. Félagið hyggst nýta afraksturinn í almennan rekstur, til að styrkja framleiðslugetu og við að koma væntanlegum líftæknilyfjahliðstæðum á markað.

Alvotech tilkynnti að Christina Siniscalchi hefði verið skipuð tímabundið í stöðu framkvæmdastjóra gæðamála. Christina hefur undanfarinn rúman áratug gengt ýmsum stjórnunarstöðum á sviði gæðamála hjá Alvogen og í verksmiðju þess, nú síðast sem framkvæmdastjóri gæðamála. Áður vann hún á þessu sviði um árabil fyrir lyfjafyrirtækið Mallinckrodt Pharmaceuticals.

Helstu niðurstöður uppgjörs fyrir árið 2023

Nánari upplýsingar er að finna í enskri útgáfu tilkynningarinnar

Þann 31. desember sl. átti félagið 11,2 milljónir dala í lausu fé, að undanskildum 26,2 milljónum dala í bundnu fé. Þá námu heildarskuldir félagsins 960,2 milljónum dala að meðtöldum 38,0 milljóna dala næstu árs afborgun. Að teknu tilliti til hlutafjáraukningu að upphæð um 166 milljónir dala af sölu 10.127.132 almennra hluta í félaginu, átti félagið um 172 milljónir dollara í lausu fé pro forma þann 31. desember 2023.

Heildartekjur af vörusölu nærri tvöfölduðust milli ára, voru 48,7 milljónir dollara árið 2023, samanborið við 24,8 milljónir dollara á fyrra ári.

Leyfisgreiðslur og aðrar tekjur voru 44,7 milljónir dollara og minnkuðu um 15,5 milljónir dala milli ára.

Kostnaðarverð seldra vara var 160,9 milljónir á árinu 2023, vegna framleiðslu á AVT02 (adalimumab) fyrir markaði í Evrópu, Kanada og Ástralíu.

Rannsóknar- og þróunarkostnaður var 210,8 milljónir dollara á árinu 2023, samanborið við 180,6 milljónir dollara á fyrra ári.

Stjórnunarkostnaður var 76,6 milljónir dollara á árinu 2023, samanborið við 186,7 milljónir dollara á fyrra ári.

Hlutdeild í tapi vegna samstarfsverkefnis Alvotech og CCHN nam 4,6 milljónum dollara og bókfærð virðisrýrnun fjárfestingar Alvotech í samstarfsverkefninu var 21,5 milljón dollara, en viðræður standa yfir milli samstarfsaðilanna um að CCHN kaupi hlut Alvotech í verkefninu.

Fjármunatekjur voru 4,8 milljónir dollara á árinu 2023, samanborið við 2,5 milljónir dollara á fyrra ári.

Fjármagnsgjöld námu 267,2 milljónum dollara á árinu 2023, samanborið við 188,4 milljónir dollara á árinu 2022. Aukningin er aðallega vegna vaxtakostnaðar við aukna fjármögnun og gangvirðisbreytingar á afleiðutengdum skuldum.

Gengistap nam 5,2 milljónum dollara á árinu 2023, samanborið við 10,6 milljónir dollara gengishagnað á árinu 2022, sem rekja má til breytinga á gengi krónu og evru gagnvart dollar.

Reiknaður tekjuskattur á árinu 2023 var jákvæður um 99,3 milljónir dollara samanborið við 38,1 milljónir dollara á árinu 2022, en hluta aukningarinnar má rekja til styrkingar krónu gegn dollar sem eykur verðmæti bókfærðs taps í dollurum.

Tap á árinu 2023 nam 551,7 milljónum dollara eða 2,43 dollara tapi á hlut, samanborið við 513,6 milljóna dollara tap á árinu 2022, sem nemur 2,6 dollara tapi á hlut.

Streymi af uppgjörs- og kynningarfundi

Alvotech efnir til uppgjörs- og kynningarfundar sem sendur verður út í beinu vefstreymi fimmtudaginn 21. mars nk. kl. 12 að íslenskum tíma. Upplýsingar um hvernig hægt er að tengjast vefstreyminu er að finna á fjárfestasíðu Alvotech, https://investors.alvotech.com/news-events/events. Þar verður einnig hægt að nálgast upptöku af fundinum að honum loknum.

Um AVT02 (adalimumab)

AVT02 er einstofna mótefni og hefur þegar hlotið markaðsleyfi sem líftæknilyfjahliðstæða við Humira (adalimumab) í Bandaríkjunum, 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins, á Íslandi, í Noregi, Liechtenstein, Bretlandi, Sviss, Kanada, Ástralíu, Egyptalandi, Sádi-Arabíu og Suður Afríku. Lyfið er komið á markað í fjölmörgum Evrópuríkjum undir heitinu Hukyndra og Libmyris, í Kanada undir heitinu Simlandi og í Ástralíu undir heitinu Adalacip. Umsóknir um markaðsleyfi eru til umsagnar í mörgum löndum.

Um AVT04 (ustekinumab)

AVT04 er einstofna mótefni og líftæknilyfjahliðstæða við Stelara (ustekinumab). Ustekinumab binst IL-12 og IL-23 frumuboðefnunum í ónæmiskerfinu, sem eru þættir í meinafræði ákveðinna ónæmismiðlaðra sjúkdóma [4]. AVT04 er komið á markað í Kanada undir heitinu Jamteki og hefur hlotið markaðsleyfi í Japan undir heitinu Ustekinumab BS (F) og á Evrópska efnahagssvæðinu sem Uzpruvo. Umsóknir um markaðsleyfi eru til umsagnar á fjölmörgum mörkuðum um allan heim.

Um AVT03 (denosumab)

AVT03 er einstofna mótefni og fyrirhuguð líftæknilyfjahliðstæða við Prolia® og Xgeva® (denosumab). Denosumab beinist að og binst með mikilli sækni og sértækni við RANKL og kemur í veg fyrir virkjun viðtaka hans, svokallað RANK. Fyrirbygging RANKL/RANK tengingarinnar minnkar endurupptöku beina og beineyðingu af völdum krabbameins [5]. AVT03 er lyf í þróun og hefur ekki verið samþykkt til notkunar á neinu markaðssvæði.

Um AVT05 (golimumab)

AVT05 er fyrirhuguð líftæknilyfjahliðstæða við Simponi og Simponi Aria (golimumab). Golimumab er einstofna mótefni sem hamlar frumuboðefninu tumor necrosis factor alpha (TNF alpha). Aukið magn TNF alpha er talið geta verið orsakaþáttur í þrálátum bólgusjúkdómum, s.s. liðagigt, sóraliðagigt og hrygggigt [6]. AVT05 er lyf í þróun hefur ekki verið samþykkt til notkunar á neinu markaðssvæði. Þá liggur niðurstaða eftirlitsaðila ekki fyrir um notkun lyfsins sem líftæknilyfjahliðstæðu.

Um AVT06 (aflibercept)

AVT06 er raðbrigða samrunaprótein og fyrirhuguð líftæknilyfjahliðstæða við Eylea® (aflibercept). Aflibercept binst æðaþelsvaxtarþáttum (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factors) og getur þannig hamlað bindingu og virkjun VEGF viðtaka, nýæðamyndun og æðagegndræpi [7]. AVT06 er lyf í þróun og hefur ekki verið samþykkt til notkunar á neinu markaðssvæði.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income or Loss for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

USD in thousands, except for per share amounts

2023 2022 2021 Product revenue 48,699 24,836 — License and other revenue 42,735 58,193 36,772 Other income 1,948 1,988 2,912 Cost of product revenue (160,856) (64,095) — Research and development expenses (210,827) (180,622) (191,006) General and administrative expenses (76,559) (186,742) (84,134) Operating loss (354,860) (346,442) (235,456) Share of net loss of joint venture (7,153) (2,590) (2,418) Impairment loss on investment in joint venture (21,519) — — Finance income 4,823 2,549 51,568 Finance costs (267,157) (188,419) (117,361) Exchange rate differences (5,183) 10,566 2,681 (Loss) / gain on extinguishment of financial liabilities — (27,311) 151,788 Non-operating (loss) / profit (296,189) (205,205) 86,258 Loss before taxes (651,049) (551,647) (149,198) Income tax benefit 99,318 38,067 47,694 Loss for the year (551,731) (513,580) (101,504) Other comprehensive income / (loss) Item that will be reclassified to profit or loss in subsequent periods: Exchange rate differences on translation of foreign operations (86) (6,111) (305) Total comprehensive loss (551,817) (519,691) (101,809) Loss per share Basic and diluted loss for the year per share (2.43) (2.60) (0.92)

Consolidated Statement of Financial Position as of 31 December 2023 and 2022

USD in thousands

Non-current assets



31 December

2023 31 December

2022 Property, plant and equipment 236,779 220,594 Right-of-use assets 119,802 47,501 Goodwill 12,058 11,643 Other intangible assets 19,076 25,652 Contract assets 10,856 3,286 Investment in joint venture 18,494 48,568 Other long-term assets 2,244 5,780 Restricted cash 26,132 25,187 Deferred tax assets 309,807 209,496 Total non-current assets 755,248 597,707 Current assets Inventories 74,433 71,470 Trade receivables 41,292 32,972 Contract assets 35,193 25,370 Other current assets 31,871 32,949 Receivables from related parties 896 1,548 Cash and cash equivalents 11,157 66,427 Total current assets 194,842 230,736 Total assets 950,090 828,443

Consolidated Statement of Financial Position as of 31 December 2023 and 2022

USD in thousands





Equity 31 December

2023 31 December

2022 Share capital 2,279 2,126 Share premium 1,229,690 1,058,432 Other reserves 42,911 30,582 Translation reserve (1,528) (1,442) Accumulated deficit (2,205,845) (1,654,114) Total equity (932,493) (564,416) Non-current liabilities Borrowings 922,134 744,654 Derivative financial liabilities 520,553 380,232 Other long-term liability to related party — 7,440 Lease liabilities 105,632 35,369 Long-term incentive plan — 544 Contract liabilities 73,261 57,017 Deferred tax liability 53 309 Total non-current liabilities 1,621,633 1,225,565 Current liabilities Trade and other payables 80,563 49,188 Lease liabilities 9,683 5,163 Current maturities of borrowings 38,025 19,916 Derivative financial liabilities — — Liabilities to related parties 9,851 1,131 Contract liabilities 59,183 36,915 Taxes payable 925 934 Other current liabilities 62,720 54,047 Total current liabilities 260,950 167,294 Total liabilities 1,882,583 1,392,859 Total equity and liabilities 950,090 828,443

Consolidated Statements of Cash Flows for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021

USD in thousands

Cash flows from operating activities 2023 2022 2021 Loss for the year (551,731) (513,580) (101,504) Adjustments for non-cash items: Gain on extinguishment of SARs liability — (4,803) — Share-listing expense — 83,411 — Long-term incentive plan expense 78 5,492 17,955 Depreciation and amortization 24,210 20,409 18,196 Impairment of property, plant and equipment — — 2,092 Impairment of other intangible assets 1,779 2,755 3,993 Change in allowance for receivables 18,500 — — Change in inventory reserves 8,341 — — Loss on disposal of property, plant and equipment 365 — — Impairment loss on investment in joint venture 21,519 — — Share of net loss of joint venture 7,153 2,590 2,418 Finance income (4,823) (2,549) (51,568) Finance costs 267,157 188,419 117,361 Loss/(Gain) on extinguishment of financial liabilities — 27,311 (151,788) Share-based payments 18,033 10,317 — Exchange rate difference 5,183 (10,566) (2,681) Income tax benefit (99,318) (38,067) (47,694) Operating cash flow before movement in working capital (283,554) (228,861) (193,220) Increase in inventories (11,304) (32,412) (29,412) Increase in trade receivables (8,320) (3,576) (28,813) Increase / (decrease) in liabilities with related parties 2,161 56 (453) (Increase) / decrease in contract assets (17,393) (9,218) 15,286 Increase in other assets (802) (17,194) (4,363) Increase in trade and other payables 31,772 16,442 14,318 Increase in contract liabilities 35,396 19,396 21,470 (Decrease) / increase in other liabilities (5,182) (21,384) 5,160 Cash used in operations (257,226) (276,751) (200,027) Interest received 3,649 568 16 Interest paid (57,254) (35,372) (28,004) Income tax paid (1,354) (834) (155) Net cash used in operating activities (312,185) (312,389) (228,170)

Cash flows from investing activities Acquisition of property, plant and equipment (33,234) (37,880) (20,462) Disposal of property, plant and equipment 133 379 — Acquisition of intangible assets (13,239) (11,122) (20,171) Restricted cash in connection with amended bond agreement — (14,914) — Net cash used in investing activities (46,340) (63,537) (40,633) Cash flows from financing activities Repayments of borrowings (99,367) (34,714) (37,496) Repayments of principal portion of lease liabilities (8,269) (11,147) (7,350) Proceeds from new borrowings 278,831 193,678 113,821 Transaction cost from new borrowings (9,004) — — Gross proceeds from private placement equity offering 136,879 — — Gross private placement equity offering fee (4,141) — — Proceeds from warrants 6,390 — — Proceeds on issue of equity shares — — 185,856 Transaction costs for amended borrowing agreements — (12,102) — Gross proceeds from the PIPE Financing — 174,930 — Gross PIPE Financing fees paid — (5,562) — Proceeds from the Capital Reorganization — 9,827 — Proceeds from loans from related parties — 160,000 — Repayment of loans from related parties — (50,000) — Net cash generated from financing activities 301,319 424,910 254,831 Increase / (decrease) in cash and cash equivalents (57,206) 48,984 (13,972) Cash and cash equivalents at the beginning of the year 66,427 17,556 31,689 Effect of movements in exchange rates on cash held 1,936 (113) (161) Cash and cash equivalents at the end of the year 11,157 66,427 17,556

