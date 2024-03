ONWARD® Medical Lève avec Succès 20 millions d'euros dans le cadre d'une Augmentation de Capital par le biais d'une Procédure de Construction Accélérée d'un Livre d'Ordres et d'une Offre au Public en France

NE PAS DISTRIBUER OU DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE. D'AUTRES RESTRICTIONS SONT APPLICABLES. VEUILLEZ CONSULTER LA NOTICE IMPORTANTE À LA FIN DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

Les actionnaires existants INKEF Capital et EQT Life Sciences ainsi que certains membres de la direction et du Conseil d'administration ont participé à la Procédure de Construction Accélérée d'un Livre d'Ordres

L’option de lever jusqu’à 5 millions d’euros supplémentaires a été complètement utilisée suite à une forte demande d’investisseurs institutionnels spécialisés et du public français

EINDHOVEN, Pays-Bas, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD) (la « Société » ou « ONWARD Medical »), la société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes de stimulation de la moelle épinière pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI) et de troubles du mouvement, annonce aujourd’hui qu’elle a levé avec succès un montant de 20 millions d’euros de produit brut par le biais d’une procédure de construction accélérée d'un livre d'ordres à travers un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et de certains dirigeants et membres du Conseil d’administration de 4'307'641 nouvelles actions ordinaires (le « Placement Privé ») via les Teneurs de Livres Conjoints (tel que défini ci-dessous) et d’une offre au public séparée via la plateforme PrimaryBid auprès d’investisseurs particuliers en France de 136’803 actions ordinaires nouvelles (l’« Offre au Public »), représentant un total de 4’444’444 actions ordinaires nouvelles (ces actions, les « Actions Nouvelles » et, ensemble, le Placement Privé et l’Offre au Public , les « Offres »). Les Actions Nouvelles ont été offertes à un prix d'émission de 4,50 EUR par action (le « Prix d'Emission »).

« Nous sommes ravis d’annoncer le succès de la levée de fonds de 20 millions d’euros incluant l’utilisation intégrale de l’option de levée de fonds supplémentaires malgré des conditions de marché difficiles, » a déclaré Dave Marver, CEO d’ONWARD Medical. « Nous remercions nos actionnaires nouveaux et actuels pour leur soutien et leur confiance dans la Société. Grâce à ces fonds, nous allons travailler intensément au développement et à la commercialisation de nos thérapies révolutionnaires pour les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière. »

ONWARD Medical envisage actuellement d'utiliser le produit net des Offres pour :

Financer les activités de recherche et de développement, y compris le développement continu des produits, l'approbation règlementaire du Système d'investigation ARC-EX ® pour restaurer la fonction de la main et du bras ainsi que l’étude pivot du Système ARC-IM ® pour améliorer la régulation de la pression artérielle (45%) ;

pour restaurer la fonction de la main et du bras ainsi que l’étude pivot du Système ARC-IM pour améliorer la régulation de la pression artérielle (45%) ; Etablir une organisation commerciale en préparation du lancement prévu aux États-Unis du Système ARC-EX dans la seconde moitié de cette année, y compris en engageant une organisation de vente sur le terrain, en produisant du matériel de formation et d'éducation, en participant à des congrès et à des événements, en développant des ressources d’assistance à la clientèle et en menant des activités d'accès au marché et de remboursement (15%) ;

Renforcer les capacités en matière de qualité, d'opérations et d'autres infrastructures (35%) ; et

Financer les besoins en fonds de roulement (5%).

Il est prévu que les Actions Nouvelles soient cotées et admises aux négociations sur Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam le 25 mars 2024, et le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu le 25 mars 2024. Les Actions Nouvelles auront le même rang à tous égards que les actions ordinaires existantes de la Société.

Bryan, Garnier & Co a agi en tant que Coordinateur Unique Global et, avec Bank Degroof Petercam SA/NV et KBC Securities NV, en tant que Teneurs de Livres Conjoints (les « Teneurs de Livres Conjoints ») du Placement Privé.

Les actionnaires actuels ont participé à l'opération pour un total de 333’333 actions et 333’333 actions allouées respectivement à INKEF Capital et EQT Life Sciences. A la suite à ces Offres, INKEF Capital et EQT Life Sciences détiendront respectivement 11,5 % % et 11,2 % du capital social de la Société. Un total de 246’555 actions a également été attribué aux fondateurs, dirigeants et membres du Conseil d'administration suivants de la Société : Dave Marver, CEO ; Robert Odell, VP Operations ; Lorenzo Fanti, VP Legal ; les Co-Fondateurs Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine, CSO ; et les administrateurs Ian Curtis, Kristina Dziekan, et Fred Colen.

Le produit net des Offres devrait permettre à la Société de prolonger sa piste de trésorerie (cash runway) actuelle jusqu’à mi-2025. En particulier la Société estime, compte tenu du produit net des Offres, qu'elle dispose d'un fonds de roulement suffisant pour répondre à ses besoins actuels et couvrir ses besoins en fonds de roulement pour une période d'au moins 12 mois suivant la date de cette annonce.

La structure de l'actionnariat de la Société avant les Offres, pour les actionnaires qui détiennent une participation directe ou indirecte au capital ou en droits de vote de 3% ou plus et le flottant, était la suivante :

En tenant compte des résultats des Offres, pour les actionnaires qui détiennent une participation directe ou indirecte au capital ou en droits de vote de 3% ou plus et le flottant, la structure de l’actionnariat sera fixée comme indiqué ci-dessous à la clôture des Offres :





En ce qui concerne le Placement Privé, la Société a convenu avec les Teneurs de Livres Conjoints d'une période de standstill de 90 jours sur les émissions d'actions futures à laquelle les Teneurs de Livres Conjoints peuvent renoncer et sous réserve des exceptions habituelles. Certains membres du Conseil d'administration et John Murphy ont convenu avec les Teneurs de Livres Conjoints d'un engagement de conservation habituel de 180 jours auquel les Teneurs de Livres Conjoints peuvent renoncer et sous réserve des exceptions habituelles.

*Tous les dispositifs et thérapies ONWARD Medical, y compris, mais sans s'y limiter, ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™ et ARC Therapy™, seuls ou en combinaison avec une interface neuronale directe (BCI), sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage commercial.

À propos d'ONWARD® Medical

ONWARD Medical est une société de technologie médicale qui crée des thérapies pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (« SCI ») et de troubles du mouvement. S'appuyant sur plus d'une décennie de recherche scientifique et préclinique menée dans des laboratoires de neurosciences de premier plan, la Société a reçu dix Désignations de Dispositifs Révolutionnaires (« Breakthrough Device Designation ») de la Food and Drug Administration (« FDA ») des États-Unis pour sa plateforme ARC Therapy™.

La Thérapie ARC ONWARD®, qui peut être administrée par des plateformes ARC-EX® externes ou ARC-IM® implantables, est conçue pour délivrer une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière. Des résultats positifs ont été présentés en 2023 dans le cadre de l’étude pivot de la Société, appelée Up-LIFT, évaluant la capacité de la Thérapie ARC transcutanée à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La Société prépare actuellement des demandes d'approbation réglementaire pour ARC-EX pour les États-Unis et l'Europe. En parallèle, la Société mène des études avec sa plateforme implantable ARC-IM, qui a démontré des résultats cliniques intermédiaires positifs pour une meilleure régulation de la pression artérielle, une composante de l'instabilité hémodynamique, à la suite de SCI. D'autres études en cours incluent l'utilisation combinée d'ARC-IM avec une interface neuronale directe (BCI) pour traiter de multiples symptômes de la SCI.

Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, ONWARD Medical dispose d'un Centre de Science et d'Ingénierie à Lausanne, en Suisse, et d'un bureau américain à Boston, dans le Massachusetts. La Société a également un partenariat académique avec NeuroRestore, une collaboration entre l’Institut Fédéral Suisse de Technologie (EPFL) et l'Hôpital Universitaire de Lausanne (CHUV).

ONWARD Medical est cotée sur Euronext Bruxelles et Amsterdam (ticker : ONWD).

Pour en savoir plus, visitez ONWD.com et rejoignez-nous sur LinkedIn et YouTube.

Pour les demandes de renseignements sur la Société :

info@onwd.com

Pour les demandes des médias :

Aditi Roy, VP Communications media@onwd.com

Pour les demandes des investisseurs :

Khaled Bahi, Interim CFO investors@onwd.com

