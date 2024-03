KH Group Oyj

Pörssitiedote 21.3.2024 klo 8.00

KH Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla haastavassa markkinassa

KH Group konserni loka–joulukuu 2023 pro forma

Liikevaihto oli 105,3 (114,3) milj. euroa.

Liikevoitto oli 4,7 (3,6) milj. euroa.



KH-Koneiden liikevaihto jäi merkittävästi vertailukaudesta yleisen markkinatilanteen heikentymisen takia. Kannattavuutta tukivat liiketoimintojen tehostaminen ja vuokrausliiketoiminta.

Indoor Groupin liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla ja kannattavuus parani suhteessa alkuvuoteen.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 11,1 milj. euroa

Indoor Group ja Nordic Rescue Group saivat lisäsijoitukset rahoitustilanteiden vahvistamiseksi

Indoor Group, KH-Koneet ja HTJ sopivat rahoitussopimusten muutoksista raportointikauden päättymisen jälkeen



KH Group konserni tammi–joulukuu 2023 pro forma

Liikevaihto oli 403,3 (428,9) milj. euroa.

Liikevoitto oli 11,7 (11,9) milj. euroa.

KH Group konserni tammi–joulukuu 2023 IFRS

Liikevaihto oli 270,6 (-) milj. euroa. Luku sisältää 1.5 - 31.12.2023 kertyneen liikevaihdon.

Liikevoitto oli -14.4 (-10,1) milj. euroa.

Tilikauden tulos oli -14,4 (-8,2) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,18 (0,14) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 1,36 (1,47) euroa.



Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -17,5 (-9,2) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 195,4 (9,2) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 116,7 (9,0) prosenttia.

Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Hallituksen voitonjakoehdotuksessa on huomioitu yhtiön voitonjakoehdotuksen tekohetken maksuvalmiustilanne, odotetut rahavirrat kuluvan vuoden aikana sekä strategiamuutoksen vaatimat panostukset.



Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:

”Strategiamuutoksen ensimmäisenä toimenpiteenä toteutettiin Logistikaksen myynti kesäkuussa 2023.

KH Group -konsernin raportointikauden, loka-joulukuu 2023, pro forma -luvuilla laskettu liikevaihto laski ja liikevoitto nousi vertailukaudesta. Liikevaihdon lasku johtui KH-Koneiden konekaupan markkinan merkittävästä hiljentymisestä. Konevuokrauksen kysyntä on jatkunut hyvänä, ja se nosti kannattavuuden vertailukautta paremmaksi. Indoor Groupin myynti sujui edellisvuoden tasolla ja liikevoitto parani siitä huolimatta, että huonekalumarkkinassa kamppaillaan yhä varovaisen kuluttajakysynnän kanssa. HTJ:n kehitystä vaikeutti rakentamisen heikentynyt suhdanne, jonka seurauksena liikevaihdon kasvuvauhti hidastui ja kannattavuus laski vertailukauteen verrattuna. HTJ:n toimintaa tukivat julkisen sektorin vakaa kysyntä, hyvä hankekanta sekä kahden edellisen vuoden aikana toteutetut yritys- ja liiketoimintaostot. Nordic Rescue Groupin liikevaihto ja liikevoitto paranivat merkittävästi vertailukaudesta. Nordic Rescue Groupin liiketoiminta on huomattavasti aiempaa terveemmällä pohjalla tappiollisen pelastusnosturiliiketoiminnan poistuttua konsernista 2022 lopulla.

Vuonna 2024 jatkamme kehitystyötä liiketoiminta-alueillamme, joista kaikilla on keskiössä toiminnan tehokkuus, kannattavuus ja taseen vahvistaminen. Lisäksi edistämme KH Groupin strategiamuutosta suunnitellusti.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen Indoor Group, KH-Koneet ja HTJ sopivat rahoittajan kanssa muutoksista rahoitussopimuksiin. Tilinpäätöshetkellä lyhytaikaisena esitetyistä rahoituslaitoslainoista 11,4 m€ suuruinen osuus siirtyi lyhennettäväksi vuoden 2024 jälkeen, ja kovenanttiehtoja päivitettiin huomioiden nykyinen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät



KH Groupin keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneet liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan samanaikaisesti aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan.

KH Group arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 14–16 milj. euroa.

Tulosjulkistustilaisuus

KH GROUP OYJ

Lauri Veijalainen

toimitusjohtaja

