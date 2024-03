IBA publie ses résultats annuels pour 2023

REVENUS DU GROUPE EN HAUSSE DE 18,7% AUTRES ACCÉLÉRATEURS EN HAUSSE DE 51,1%

REBIT POSITIF POUR L’EXERCICE 2023

REBIT AUTRES ACCÉLERATEURS PRESQUE QUADRUPLÉ

PRÉVISIONS À MOYEN-TERME RÉITÉRÉES

Louvain-La-Neuve, Belgique, jeudi 21 mars 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice 2023.

(EUR 000)​ Exercice 2023​ Exercice 2022​ Variation Variation % Total ventes et prestations 428 717 361 270 67 447 18,7% Protonthérapie ​(PT) 229 065 218 761 10 304 4,7% Autres Accélérateurs​ 133 742 88 538 45 204 51,1% Dosimétrie 65 910 53 971 11 939 22,1% REBITDA​ 19 308 21 571 -2 263 -10,5% % des ventes 4,5% 6,0% REBIT​ 6 417 11 050 -4 633 -41,9% % des ventes 1,5% 3,1% Résultat avant impôts -315 -430 115 -26,7% % des ventes ​ -0,1% -0,1% RÉSULTAT NET -9 110 6 057 -15 167 -250,4% % des ventes -2,1% 1,7%

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : "Une solide performance au second semestre nous a permis de réaliser un REBIT positif sur l'ensemble de l'année, avec des revenus du Groupe en ligne avec les attentes.”

"Les Autres Accélérateurs ont connu une année particulièrement forte, avec des revenus en croissance de plus de 50% et une augmentation significative du REBIT, grâce à des prises de commandes importantes au cours des dernières années et à une conversion accélérée du carnet de commandes. La performance de la Dosimétrie a également été forte, avec une croissance des ventes et du REBIT. Les Services continuent à performer dans tous les domaines. La performance en baisse de la Protonthérapie résulte des investissements importants dans la croissance future de l'entreprise, ainsi que de certains retards dans la conversion du carnet de commandes.”

"Pour l'avenir, IBA reste concentrée sur le suivi de sa chaîne d'approvisionnement et l'accélération de la conversion de son carnet de commandes. Par ailleurs, les investissements qui jouent un rôle important dans les activités de l'entreprise seront abordés de manière agile et ciblée.”

"Tandis que nous poursuivons notre trajectoire de croissance, j'ai le plaisir d'annoncer la nomination d'Henri de Romrée en tant que Deputy CEO. Il se consacrera plus particulièrement, à ce titre, aux futures opportunités et aux performances des activités Autres Accélérateurs.”

Résumé financier

Revenus totaux 2023 du Groupe d’EUR 428,7 millions, en hausse de 18,7% par rapport à l'année dernière, conformément aux attentes et résultant de l’accélération de la conversion du carnet de commandes au second semestre dans toutes les activités, avec une croissance particulièrement forte des Services en Protonthérapie (PT), Dosimétrie et Autres Accélérateurs

Performance significativement pondérée au second semestre, comme anticipé, avec une forte exécution du carnet de commande donnant lieu à un REBIT positif du Groupe d’EUR 6,4 millions (2022 : EUR 11,1 millions) REBIT très solide en Autres Accélérateurs et en Dosimétrie REBIT, grâce à la conversion du carnet de commandes avec une marge élevéeet une forte croissance des ventes, compensant le REBIT de la Protonthérapie affecté par les retards des clients, les pressions inflationnistes et les investissements en R&D.

Marge brute de 31,4%, en comparaison avec 35,1% en 2022, sous l’effet du mix de produits et d’un impact positif ponctuel en 2022 des indemnités liées à la faillite d’un client. (2022 : 33,4% sur une base de comparaison équivalente)

Prise de commandes du Groupe d’EUR 267,2 millions ; prise de commandes PT et Autres Accélérateurs d’EUR 220,1 millions et prise de commandes Dosimétrie toujours forte avec EUR 67,1 millions

Perte nette du Groupe d’EUR 9,1 millions (2022 : bénéfice d’EUR 6,1 millions), résultant essentiellement de la performance de PT

Bilan toujours solide avec EUR 109,3 millions de trésorerie brute et EUR 67,7 millions de trésorerie nette. EUR 40 millions de lignes de crédit à court terme non utilisées encore disponibles à la fin de la période

Le carnet de commandes des équipements et services reste élevé à EUR 1,4 milliard

Prévisions à moyen-terme maintenues avec un niveau de revenus, de taux de croissance moyen annuel (CAGR) et de CAPEX en ligne avec les objectifs

Résumé des activités (incluant les événements après clôture de la période)

18 systèmes Autres Accélérateurs vendus en 2023 (2022 : 36 systèmes), avec une forte augmentation des revenus d'Équipements et de Services

Sept salles de PT vendues, comprenant un système Proteus ® PLUS 1 et trois systèmes Proteus ® ONE 1 vendus, ainsi que la modernisation d'une solution existante de trois salles aux États-Unis (2022 : 17 salles)

PLUS et trois systèmes Proteus ONE vendus, ainsi que la modernisation d'une solution existante de trois salles aux États-Unis (2022 : 17 salles) 33 projets PT en construction ou en installation à la fin de la période

Progrès continus de PanTera, la joint-venture d’IBA et de SCK CEN pour la production d'actinium-225, avec des accords de collaboration conclus avec le fournisseur TerraPower et, après la fin de la période, avec Bayer et un autre client dont le nom n’a pas été divulgué.

Après la clôture de la période, Dosimétrie a renforcé son offre de produits et sa présence aux États-Unis avec l'acquisition de Radcal Corporation, un spécialiste de l'imagerie par rayons X.

Recertification BCorp en cours

Henri de Romrée nommé Deputy CEO

La direction du Groupe IBA présentera les résultats de l’exercice 2023 lors d’un événement hybride incluant une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le jeudi 21 mars 2024 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco. La conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien .

Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du code d’accès 204 708 166#.

Belgium: +32 2 890 97 20

UK: +44 20 3321 5200

NL: +31 20 708 6901

LU: +352 27 87 00 02

US: +1 347-991-7591

FR: +33 1 70 99 53 51

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/full-year-results-2023-press-release-and-conference-call peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez suivre la marche à suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.

Agenda de l’actionnaire

Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2024 23 mai 2024

Publication des résultats de mi-année 2024 29 août 2024

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2024 21 novembre 2024

1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

