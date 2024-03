SP Group realiserede for året 2023 et overskud før skat på DKK 201,1 mio., hvilket var et fald på 25,1 % målt i forhold til 2022. EPS faldt 25,4 %. Omsætningen faldt fra DKK 2.656,3 mio. i 2022 til DKK 2.606,3 mio. i 2023 svarende til et fald på 1,9 %. I 4. kvartal 2023 realiseredes et overskud før skat og minoriteter på DKK 62,0 mio., hvilket er et fald på 5,5 % i forhold til 4. kvartal 2022. Vi havde vækst i omsætningen i 4. kvartal.

Vedhæftede filer