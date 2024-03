NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/04

Aalborg, 21. marts 2024

Aalborg Boldspilklub A/S og SSE22 i næste step med kapitaludvidelse



Generalforsamlingen i Aalborg Boldspilklub A/S traf 19. april 2023 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede to warrants til Sports Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG (”SSE22”) indført i vedtægternes § 4.4 og § 4.5 samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser.



AaB A/S meddeler herved, at bestyrelsen efter en henvendelse fra SSE22 har besluttet at tildele SSE22 den ene warrant i henhold til vedtægternes § 4.4, og at SSE22 ønsker at udøve sin ret hurtigst muligt og senest 30. juni 2024 i henhold til warranten til at tegne 1.025.727 nye aktier a 10 kr. til en pris på 44,26 kr. pr. aktie som tilfører AaB et bruttoprovenu på 45.398.667 kr.



De ny udstedte aktier bliver ordinære aktier uden særlige rettigheder og bliver frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i AaB fra tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen.



AaB vil i forbindelse med udstedelse og optagelse af de ny udstedte aktier offentliggøre et prospekt i henhold til Prospektforordningen.



De nye aktier vil blive optaget til notering på NASDAQ Copenhagen A/S hurtigst muligt efter registrering i Erhvervsstyrelsen.



Efter fradrag af forventede omkostninger afholdt i forbindelse med kapitalforhøjelsen forventer AaB at få tilført et nettoprovenu på 44.800.000 kr.

Pligtmæssigt købstilbud til alle aktionærer

Efter emissionen vil SSE22 samlet besidde 1.362.031 styk aktier i AaB svarende til ca. 50,5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne. Med erhvervelsen af denne aktiepost vil SSE22 opnå bestemmende indflydelse som defineret i § 44, stk. 1 i kapitalmarkedsloven. I henhold til § 45 i kapitalmarkedsloven er SSE22 herefter forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til AaB’s øvrige aktionærer for samtlige aktier udstedt af selskabet.



Købstilbuddet fremsættes på grundlag af et tilbudsdokument, der vil blive udarbejdet af SSE22 og godkendt af Finanstilsynet. Købstilbuddet indeholder alle oplysninger om købstilbuddet, herunder information om hvorledes man accepterer købstilbuddet og om tilbudsperioden.



SSE22 skal offentliggøre tilbudsdokumentet hurtigst muligt og senest fire uger efter den dag, hvor tilbudspligten er indtrådt.



AaB’s bestyrelse skal i forbindelse med eller efter offentliggørelse af tilbudsdokumentet offentliggøre en redegørelse i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 med en holdning til det pligtmæssige tilbud.



Et boost for AaB

Den tilførte kapital skal bruges til at booste klubben som helhed. Det gælder blandt andet en yderligere styrkelse af AaB Akademiet, klubbens infrastruktur og AaB’s kommercielle udvikling.

AaB’s bestyrelsesformand Niels David Nielsen udtaler:

- Vi tog et strategisk valg ved at søge en partner med fodboldfaglig viden og internationalt netværk og indgik aftale i marts 2023 med SSE22. Dette valg har vist sig bæredygtigt og tilført os både strategiske og operationelle kompetencer lige fra akademiet og op til førsteholdet. Derfor glæder det os, at vi allerede nu får tilført yderligere økonomiske ressourcer til at fortsætte denne udvikling.

- I den forbindelse er det også vigtigt at understrege, at der i denne proces ikke er nogen, der har solgt aktier. Der er udelukkende tale om nye aktier. Den lokale storinvestorkreds, der blev samlet i 2013, og som sidste år blev udvidet fra ni til 20 investorer – er alle stadig ombord – ligesom andre, nye lokale investorer nu har valgt at støtte op om AaB og SSE22, siger Niels David Nielsen.



SSE22 er en virksomhed, der ledes af af Thomas Hitzlsperger, Bernhard Peters, Joachim Hilke, Ole Jan Kappmeier, Finn Meinecke og Jan Peters.

De seks tyskere har skabt SSE22 med det formål at investere i og bidrage til at udvikle AaB sportsligt og strategisk. Til at bakke op omkring SSE22 og AaB er Manuel Lopez, Pepe Wietholz, Markus Frey, Lars Moltrecht, virksomhederne FRIBA Maritime Beteiligungen og SSE22 Investor LLC, Andreas Arntzen, Christopher Garbe, Jens Rasmussen fra Energytech Group, Bo Lynge Rydahl og Jakob Kirkegaard Kortbæk nye navne. De tre sidsnævnte er medejere af Eurowind Energy A/S i Hobro.

AaB og SSE22 vil fortsat sammen videreudvikle klubbens sportslige sektor, hvor AaB Akademiet vil være i centrum. Det langsigtede mål er at skabe et 3F Superligahold, der permanent er en del af toppen af dansk fodbold. Det er ligeledes ambitionen at udvikle lokale talenter fra AaB Akademiet til 3F Superligaen og til international fodbold.

Bestyrelsen i AaB og SSE22 er enige om, at AaB’s udvikling skal være bæredygtig og langsigtet til gavn for aktionærer, fans, sponsorer, medarbejdere og de mange interessenter, som bakker op om AaB, hvorfor også den kommercielle udvikling er vigtig.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Niels David Nielsen

Bestyrelsesformand





For yderligere oplysninger:

Niels David Nielsen +45 2871 5032