Evolution de la gouvernance de Worldline

Évolution de la gouvernance de Worldline

Paris La Défense, le 21 mars 2024 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce une évolution de sa gouvernance et la cooptation de Wilfried Verstraete comme administrateur dans la perspective de son élection comme futur Président du Conseil d’administration.

Nouveau Président du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de Worldline s'est réuni le 20 mars 2024 et, sur recommandation du Comité des nominations, a décidé de coopter Wilfried Verstraete en qualité d’administrateur indépendant, en remplacement de Bernard Bourigeaud. La candidature de Wilfried Verstraete en tant que futur Président sera ensuite proposée au Conseil d’administration à la suite de l’Assemblée générale du 13 juin 2024.

Afin d’être associé sans tarder aux enjeux majeurs de la Société, Wilfried Verstraete rejoint dès à présent le Comité stratégique et d’investissement du Conseil ainsi que le Comité des nominations conduisant les travaux d’évolution du Conseil.

La nomination de Wilfried Verstraete s’inscrit dans une nouvelle étape du développement stratégique de Worldline et permettra au Groupe d’aborder avec succès cette période de transformation. Elle traduit la volonté du Conseil de nommer une personnalité dotée d’une expérience de dirigeant de premier plan en France et à l’international, capable de mener des transformations profondes dans des industries complexes, et reconnue pour ses compétences dans les services financiers. A la tête d’Euler Hermes pendant près de douze ans, Wilfried Verstraete a réussi à opérer la mutation en profondeur du groupe, d’assureur-crédit traditionnel et centenaire en un leader fintech mondial, axé sur la gestion de données et des solutions digitales de pointe, au plus près de ses clients.

Afin de favoriser une transition efficace et une prise de fonctions dans le respect des règles de bonne gouvernance, le Conseil a demandé à M. Georges Pauget, Président du Conseil d’administration par intérim depuis le 14 décembre 2023, de continuer à assumer la fonction de Président jusqu’à l’élection de Wilfried Verstraete comme Président.

Poursuite de la réduction du Conseil

Le Conseil est engagé à poursuivre la politique de réduction du nombre de ses membres mise en œuvre dès 2022 et confirme sa volonté de profond renouvellement alors que la Société s’engage dans une nouvelle étape stratégique. Il a ainsi décidé qu’à l’issue de la prochaine Assemblée générale, sa composition serait ramenée de 15 à 12 administrateurs – en plus des deux administrateurs salariés, dont la désignation obéit à des règles spécifiques.

Comme annoncé et tout en préservant une représentation équilibrée des actionnaires et partenaires stratégiques, le Conseil conduira cette réduction en renforçant sa diversité internationale et la variété des expertises représentées. Il procèdera pour cela au remplacement d’une partie de ses membres actuels et accueillera de nouveaux administrateurs indépendants dont le recrutement est actuellement en cours, et qu’il entend finaliser d’ici la fin du mois d’avril 2024.

Enfin, le Conseil d’administration a décidé que parmi les 12 administrateurs, un administrateur non indépendant pourra être désigné sur proposition du groupe Crédit Agricole. Cette décision tient compte de la participation significative du groupe bancaire au capital de la Société et de son engagement dans un partenariat stratégique et de long-terme avec la Société, au travers de la création de l’entreprise commune dans les services aux commerçants en France annoncée le 20 mars 2024.

Le Conseil d’administration communiquera de manière détaillée sur sa nouvelle composition, une fois celle-ci totalement finalisée, d’ici la fin du mois d’avril 2024.

Georges Pauget, Président du Conseil d’administration de Worldline, a déclaré : « Au nom du Conseil, je me réjouis d’accueillir Wilfried Verstraete qui a toutes les qualités professionnelles et personnelles pour accompagner la transformation du Groupe, et de préparer avec lui cette transition. Comme Président du Conseil, il apportera son expérience d’industries complexes et évolutives et formera avec notre Directeur général un tandem efficace et complémentaire pour conduire la nouvelle phase de développement de Worldline. »

Wilfried Verstraete a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre le Conseil d'administration de Worldline, avec la perspective d’en prendre la Présidence, et je remercie ses membres et son Président Georges Pauget pour leur confiance. Je suis heureux de pouvoir contribuer dans les prochaines années au développement sur le long terme de Worldline, l’un des leaders mondiaux d’un secteur primordial, offrant innovation, technologies et services essentiels de paiement aux commerçants et établissements bancaires. Je serai engagé aux côtés de l’équipe dirigeante dans la nouvelle étape de transformation que le Groupe met en œuvre, en m’attachant particulièrement à assurer la qualité de la gouvernance et son bon fonctionnement, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes du Groupe. Je m’investis dès à présent dans les travaux concernant la stratégie du Groupe et l’évolution du Conseil à travers ma participation immédiate au Comité stratégie et investissement et au Comité des nominations. »

Gilles Grapinet, membre du Conseil et Directeur général de Worldline, a déclaré : « Je salue la décision du Conseil de nommer Wilfried Verstraete en tant qu’administrateur dans la perspective de son élection comme futur Président du Conseil d’administration de Worldline et me réjouis de notre future collaboration au service de la Société. Alors que s’ouvre une nouvelle étape stratégique pour notre Groupe, son expérience internationale et sa connaissance des services financiers seront des atouts pour Worldline à l’issue de 10 années de développement stratégique ayant permis de constituer une position de leader reconnue dans l’Europe des paiements. »

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023.

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Guillaume Delaunay

E guillaume.delaunay@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

SUIVEZ-NOUS

AVERTISSEMENTS

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2023 sous le numéro de dépôt D.23-0371 et son Amendement déposé le 28 juillet 2023.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2022. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2023 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.





Pièces jointes