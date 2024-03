21Shares publie un rapport sur le quatrième halving du Bitcoin

Le plus large émetteur au monde d’ETP crypto dévoile les conséquences du prochain halving du Bitcoin.

Zurich, le 21 mars 2024 – 21Shares AG (« 21Shares »), filiale de 21.co et plus grand émetteur au monde de produits crypto cotés en bourse (ETP), est heureux d'annoncer la publication de son dernier rapport de recherche. Cette étude offre une vue d'ensemble détaillée de l'événement le plus attendu du calendrier crypto : le halving du Bitcoin.

Prévu pour avril 2024, ce quatrième halving doit réduire de moitié la récompense de bloc perçue par les mineurs, ralentissant ainsi le rythme de mise en circulation de nouveaux Bitcoins. Cet événement, qui se produit tous les quatre ans environ, est un moment décisif pour le secteur crypto, car il réduit progressivement l’emission de nouveaux Bitcoins jusqu'à ce que le plafond de 21 millions de bitcoin soit atteint.

Réputé pour sa capacité à catalyser de forts mouvements de marché, le halving du Bitcoin a historiquement déclenché des chocs au niveau de l’offre, suscitant un intérêt accru et une spéculation au sein de la communauté crypto. Cependant, ainsi que le souligne le dernier rapport de 21Shares, ce halving imminent se déroule dans un contexte de dynamiques de marché particulières, rendant nécessaire une réévaluation de ses impacts potentiels.

Ce rapport complet se penche sur les conséquences du halving du Bitcoin et offre une analyse approfondie de ses effets sur le marché, sur la communauté des mineurs et sur l'écosystème crypto au sens large. En examinant les conditions actuelles de marché et les précédents historiques, ce rapport livre de précieuses informations sur la narrative autour de l'évolution de la trajectoire du Bitcoin post-halving.

« Alors que nous nous apprêtons à franchir une nouvelle étape majeure dans l'histoire du Bitcoin avec ce futur halving, notre rapport vise à fournir une analyse claire et approfondie des impacts potentiels sur le marché », a déclaré Adrian Fritz, responsable de la recherche chez 21Shares. « En tant que leader de la recherche dans le domaine crypto, nous nous engageons à fournir des perspectives qui permettent aux investisseurs et autres acteurs concernés de disposer des ressources nécessaires à la compréhension de cet événement transformateur»

La publication de ce rapport souligne l'engagement de 21Shares afin d’améliorer la comprehension de l’écosystème crypo et de favoriser une prise de décision éclairée au sein du secteur.

Pour obtenir plus d'informations sur 21Shares et accéder à l'intégralité de notre rapport sur le halving du Bitcoin, rendez-vous le site https://connect.21shares.com/fr/it/bitcoin-halving-2024-fr





Contacts médias :

Maggie Ng, vice-présidente du département marketing, press@21.co

À propos de 21.co :

21.co est le leader mondial de l'accès à l’écosystème crypto grâce à des produits simples et faciles à utiliser. 21.co est la société mère de 21Shares , le plus grand émetteur mondial de produits crypto cotés en bourse (ETP) - qui est alimenté par Onyx, une plateforme technologique exclusive utilisée pour émettre et exploiter des ETP crypto pour 21Shares et des tiers. La société, fondée en 2018 par Hany Rashwan et Ophelia Snyder, a son siège à Zurich, en Suisse, avec des bureaux à Londres et New York.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 21Shares .

