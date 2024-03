21Shares annuncia la pubblicazione di un report sul prossimo Bitcoin halving

Il più grande emittente al mondo di ETP sulle criptovalute fa luce sulle implicazioni del prossimo halving

Zurigo, 21 marzo 2024 – 21Shares, società con sede a Zurigo, leader nel segmento ETP sulle criptovalute con la più ampia gamma al mondo e sussidiaria di 21.co, annuncia la pubblicazione di un report redatto dal suo team di ricerca, il quale offre una visione completa sul tanto atteso Bitcoin halving, in programma per il mese di aprile.

Questo evento, che si verifica all’incirca ogni 4 anni, è il quarto nella storia del Bitcoin e consiste nel dimezzamento delle remunerazioni dei miner a seguito dell’approvazione di nuovi blocchi aggiunti alla blockchain. Così, il sistema è in grado di ridurre la frequenza di nuovi BTC immessi nel sistema, in attesa di raggiungere la soglia massima di 21 milioni di unità circolanti.

Noto per la sua capacità di catalizzare movimenti significativi del mercato, l’halving ha storicamente innescato shock di offerta che, a loro volta, hanno generato un maggiore interesse e speculazione all’interno della comunità cripto. Tuttavia, come sottolineato anche nel report stesso, le dinamiche di mercato in cui il dimezzamento delle remunerazioni avverrà rappresentano un unicum nella storia della criptovaluta, spingendo a una rivalutazione dei suoi potenziali impatti.

Nello specifico, la ricerca approfondisce le implicazioni dell’halving, fornendo un'analisi approfondita dei suoi effetti sul mercato, sulla comunità dei miner e sull’intero ecosistema del Bitcoin. Inoltre, Esaminando le condizioni di mercato e i precedenti storici, il rapporto offre preziosi spunti sulla narrativa che modella l’andamento di BTC dopo l'halving.

“Con l’avvicinamento di un nuovo snodo fondamentale nella storia del Bitcoin, il nostro report mira a fornire analisi chiare e approfondite sugli impatti potenziali che l’halving può avere sul mercato” ha commentato Adrian Fritz, Head of Research di 21Shares. “21Shares è sempre stata un leader dell’universo cripto per quanto riguarda la pubblicazione di ricerche e, in quanto tali, siamo costantemente impegnati nel fornire informazioni chiave che forniscano le conoscenze chiave agli investitori e agli stakeholder in generale, necessarie per gestire al meglio questo e altri eventi che possono trasformare profondamente il settore.”

La pubblicazione di questo rapporto sottolinea l'impegno di 21Shares nel promuovere la comprensione dei mercati delle criptovalute e nel favorire un processo decisionale informato verso l'interno del settore.

21Shares AG è la società leader mondiale nel dare agli investitori un accesso alle criptovalute attraverso strumenti appartenenti alla finanza tradizionale o alla finanza decentralizzata. Il suo business si concentra nello sviluppo e nella quotazione di ETP sulle criptovalute collateralizzati al 100% su numerose piattaforme di alcuni dei mercati più importanti al mondo. Prima di essere lanciati, gli ETP sono sviluppati e testati sulla piattaforma proprietaria Onyx, accessibile anche a terze parti