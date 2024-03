Horeca Groothandel Tilburg (HGT) kiest Aptean Food & Beverage ERP voor gestroomlijnde bedrijfsprocessen en verbeterde klantenservice

ETTEN-LEUR, The Netherlands, March 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag heeft Aptean, een wereldwijde leverancier van branchespecifieke bedrijfssoftwareoplossingen, de recente samenwerking aangekondigd met Horeca Groothandel Tilburg (HGT), een toonaangevende groothandel in Tilburg, die een uitgebreid assortiment food en non-food producten levert aan de horeca. Met de nadruk op kwaliteit en betrouwbaarheid bieden ze een gevarieerde selectie producten die zijn afgestemd op de behoeften van onder andere speciaalzaken, cafetaria’s, bedrijfs- en sportkantines. HGT’s service georiënteerde uitgangspunt maakt hen tot een vertrouwde partner voor bedrijven die op zoek zijn naar hoogwaardige producten. Het bedrijf heeft de cloud gebaseerde Food & Beverage ERP-oplossing van Aptean gekozen om de operationele efficiëntie te verbeteren en een nog betere service te kunnen bieden aan hun klanten.



Als groothandel die wekelijks gemiddeld 450 klanten bedient met 35 medewerkers en een portfolio met meer dan 10.000 producten, stond HGT met de huidige systemen voor tal van uitdagingen. Het bedrijf nam de strategische beslissing om te investeren in een cloud implementatie van Aptean Food & Beverage ERP om kritieke zakelijke uitdagingen aan te pakken en de activiteiten te stroomlijnen. De oplossing kwam naar voren als de ideale keuze vanwege de allesomvattende functionaliteit die specifiek is afgestemd op de voedingsindustrie, de naadloze integratiemogelijkheden en de gebruiksvriendelijke interface. Bovendien wekten de uitgebreide ervaring en bewezen staat van dienst van Aptean bij het implementeren van ERP-oplossingen voor vergelijkbare bedrijven, waaronder leveranciers van HGT, vertrouwen in de beslissing van het bedrijf.

"HGT was onder de indruk van de branche-expertise van Aptean, het advies omtrent best practices en het vermogen om een ​​oplossing te bieden die aansluit bij onze proces- en groeidoelstellingen", aldus Daphne Brabers, directeur van Horeca Groothandel Tilburg. "Met Aptean Food & Beverage ERP verwachten we aanzienlijke verbeteringen op het gebied van magazijnactiviteiten, ordernauwkeurigheid en klanttevredenheid. We kijken ernaar uit om in de toekomst aanvullende bedrijfsprocessen te optimaliseren ter ondersteuning van onze uitbreidingsplannen."

De aanpak van Aptean als partner, in combinatie met de lokale aanwezigheid en toegewijde support, heeft de beslissing van het familiebedrijf verder versterkt. Door Aptean Food & Beverage ERP te implementeren, wil HGT het orderpickingproces verbeteren, het magazijnbeheer automatiseren en de algehele servicekwaliteit verbeteren.

"We zijn verheugd om samen te werken met Horeca Groothandel Tilburg op hun reis naar operational excellence en groei", aldus Duane George, GM EMEA en APAC bij Aptean. "Door gebruik te maken van onze toonaangevende ERP-oplossing zal HGT niet alleen hun huidige processen stroomlijnen, maar ook een solide basis leggen voor toekomstige uitbreiding en innovatie."

Over Horeca Groothandel Tilburg

Horeca Groothandel Tilburg is een toonaangevende familiegroothandel die voorziet in uiteenlopende behoeften in de food- en non-foodindustrie. Met een uitgebreid assortiment hoogwaardige producten, waaronder verse producten, dranken en keukenbenodigdheden, bedienen zij zowel horeca, als bakkerijen en groente- en vleesverwerkers. Hun toewijding aan kwaliteit en efficiëntie maakt hen tot een betrouwbare partner voor bedrijven."

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met zowel cloud- als on-premise implementatieopties helpen de producten, diensten en expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om klaar te zijn voor What’s Next, Now®. Aptean heeft zijn hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

Aptean and Ready for What’s Next, Now are Registered Trademarks of Aptean, Inc. All other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

