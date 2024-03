KH Group Oyj

Pörssitiedote 21.3.2024 klo 12.00

Indoor Group on myynyt kiinteistönsä Tallinnassa ja lopettaa Viron toimintonsa

KH Group Oyj:n tytäryhtiö Indoor Group on myynyt Tallinnassa sijaitsevan kiinteistönsä ja lakkauttaa maaliskuun loppuun mennessä toimintonsa Virossa. Kauppasumma 4,0 miljoonaa euroa on maksettu käteisellä kaupanteon yhteydessä. Indoor Group keskittyy jatkossa Suomen liiketoimintoihin.

Kiinteistön myynnillä on arviolta 3,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus Indoor Groupin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoon.

Kauppa vahvistaa Indoor Groupin maksuvalmiutta ja taserakennetta.

KH GROUP OYJ



Lauri Veijalainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.