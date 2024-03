Conferize A/S udsender årsrapport for 2023

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2023.



Selskabet opnåede i regnskabsåret 2023 følgende resultater sammenlignet med 2022:

2023 2022 Bruttoresultat DKK 724.006 (589.944) Driftsresultat (9.267.099) (6.216.822) Årets resultat (18.641.049) (6.854.001) Indre værdi pr. Aktie, DKK 0,002 0,100 Resultat før skat pr. Aktie, DKK (0,09) (0,03) Egenkapital ved udgangen af 2023 306.251

Ledelsen finder resultatet for utilfredsstillende.

Redegørelse for aktiviteterne for 2023:

Selskabet har ikke lykkes med at sælge dens egen løsning Conferize og er endnu ikke nået i mål med udviklingen af robotten til Subbz. I Suubz er der aktivitet og ca. 500 brugere.

I november blev selskabets medarbejdere opsagt, og i december blev selskabets nye CEO ansat. I forbindelse med, at de daværende hovedaktionærer frasolgte deres ejerandele, tiltrådte der to nye medlemmer i bestyrelsen for at styrke selskabet fremadrettet, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem tidligere havde været medlem af bestyrelsen i Conferize.

Den nye ledelse er i gang med at foretage en analyse af, hvorvidt de eksisterende aktiviteter i Conferize kan videreudvikles og styrkes, herunder i særdeleshed med fokus på datterselskabet Suubz.

Forventet Udvikling:

Ledelsen har fokus på i 2024 at stabilisere og robust gøre selskabet, nedbringe omkostninger, men samtidig søge nye værdiskabende investeringer og forretningsområder for at understøtte selskabets fremtidige vækst og udvikling.

“Vi har erkendt, at intern udvikling og salg af platforme ikke har givet den ønskede succes. Derfor har vi skåret unødvendige omkostninger fra og sikret bemyndigelse til kapitalforhøjelser. Et stærkt fundament er afgørende for bæredygtig vækst og succes. Med de nye beføjelser fra februar måneds ekstraordinære generalforsamling har vi nu værktøjerne til at opbygge dette fundament,” fortæller CEO Bo Iversen.

Usikkerheder

Den nye ledelse er som oplyst i gang med at analysere de nuværende platforme og undersøger, hvorledes selskabet bedst kan udnytte de eksisterende it-platforme og viden fra udviklingen heraf samt forretningsmodeller om abonnement løsninger til at danne et solidt grundlag for selskabet fremadrettet indtjening.

Grundet usikkerhed om de eksisterende it-platformers værdi har Selskabet nedskrevet Conferize til 0 kr. samt tilgodehavende, udviklingsomkostninger og goodwill til 105 t.kr. i Suubz ud fra et forsigtighedsprincip.

Årets resultat

Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets underskud på 18.641.049 kr. overføres til egenkapitalen.

Offentliggørelse

Årsrapporten for 2023 er tilgængelig på conferize.com/invest – og vedhæftet denne meddelelse. Halvårsregnskabet for 1. halvår 2024 udsendes 30. september 2024.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling forventes afholdt d. 15. april 2024 kl. 10.00 Der udsendes kun en indkaldelse via e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mail hos Euronext.

Dagsorden mv. vil blive offentliggjort via Nasdaq First North Growth Market og vil endvidere kunne findes på conferize.com/invest senest 14 dage før generalforsamlingen.

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com





