La plateforme unique de nCino sélectionnée par Desjardins pour automatiser le processus d'origination de prêts grâce à l'apprentissage automatique

QUÉBEC, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- nCino, Inc. (NASDAQ : NCNO), un pionnier dans le domaine de la banque infonuagique pour l'industrie des services financiers mondiaux, a annoncé aujourd'hui que le plus grand groupe financier coopératif d’Amérique du Nord, le Mouvement Desjardins, mettra en œuvre la solution de Saisie Automatisée des États Financiers de nCino, alimentée par nCino IQ (nIQ), élargissant ainsi son partenariat avec nCino afin d’accroitre les avantages liés à la plateforme unique.

Après avoir mis en œuvre les solutions bancaires de financement pour petites entreprises et de financement commercial de nCino en 2022, Desjardins a pu accélérer le processus d'origination de prêts en éliminant les temps d'attente inutiles pour ses membres et clients. Pour améliorer l'efficacité déjà acquise par le recours à la plateforme, Desjardins élargit son utilisation de nCino pour inclure la fonctionnalité de Saisie Automatisée des États Financiers, qui exploite l'apprentissage automatique pour rationaliser le processus de souscription, améliorer la capture des données des états financiers et améliorer la vitesse et la qualité des décisions de crédit. Cette solution couvre des documents multilingues et les états financiers en devises multiples, rendant le processus plus fluide pour les clients et membres de Desjardins.

«Desjardins travaille continuellement à éviter les délais et les temps d'attente pour ses membres et clients et à augmenter les interactions à valeur ajoutée en offrant des solutions numériques novatrices qui répondent à leurs besoins. Notre partenariat avec nCino nous a déjà permis d'accélérer le processus de financement des petites entreprises. Avec la solution de Saisie Automatisée des États Financiers de nCino, nous réaffirmons notre statut de leader en continuant d’offrir à nos membres et clients une expérience toujours plus simple, moderne et performante», a déclaré Jean-Yves Bourgeois, vice-président exécutif des services aux entreprises.

« La sélection de la solution Saisie Automatisée des États Financiers de nCino par Desjardins démontre leur approche visionnaire pour tirer parti et obtenir une valeur significative de la plateforme », a déclaré Greg Wipke, vice-président des ventes, Canada, chez nCino. « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat et nous attendons avec impatience de poursuivre sur la voie empruntée par Desjardins en adoptant la plateforme nCino pour créer de plus grandes efficacités opérationnelles dans l'ensemble des processus de décision de crédit et pour améliorer l'expérience de ses membres. »

À propos de nCino

nCino (NASDAQ : NCNO) est le leader mondial de la banque infonuagique. Grâce à sa plateforme unique de logiciel en tant que service (SaaS), nCino aide les institutions financières qui servent des clients entreprise, petites entreprises, des particuliers ainsi que des clients de prêts hypothécaires à moderniser et à enrôler plus efficacement des clients, à accorder des prêts, à gérer le cycle de vie des prêts et à ouvrir des comptes. En transformant la manière dont les institutions financières opèrent grâce à l'innovation, la réputation et la vitesse, nCino est associé à plus de 1 800 fournisseurs de services financiers dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.ncino.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

Media Contacts

