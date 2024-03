Bombardier tiendra sa Journée des investisseurs 2024 le 1ᵉʳ mai

Bombardier s’apprête à tenir sa Journée des investisseurs en présentiel le 1 er mai 2024, dans son Centre d’assemblage d’avions Bombardier , à l’aéroport Pearson de Toronto. Une partie de l’événement sera également offerte en webdiffusion

MONTRÉAL, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle tiendra sa Journée des investisseurs le 1er mai 2024, dans son Centre d’assemblage d’avions Bombardier à Toronto. Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, et Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier, y seront accompagnés de membres de la haute direction pour faire le point sur les priorités et perspectives stratégiques de l’entreprise. Ils expliqueront également le positionnement de Bombardier afin de créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs grâce à ses piliers stratégiques tels que Bombardier Défense, l’expansion des services après-vente et son portefeuille de produits de premier ordre.

Les informations relatives à la participation en personne pour la Journée de l'investisseur 2024 seront communiquées dans les prochains jours. En raison des contraintes d'espace, le nombre de participants en personne sera limité et une inscription préalable est requise. Une webdiffusion en direct de la présentation sera accessible sur le site Web de Bombardier à partir de 9 h (heure de l’Est). Les personnes souhaitant assister à la webdiffusion sont priées de s'inscrire sur cette page web (en anglais et en français).

Plus tard dans la journée, Bombardier procédera à l’inauguration officielle de son Centre d’assemblage d’avions à l’aéroport Pearson, marquant la transition officielle de son établissement de Downsview.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) et ses filiales (Groupe Bombardier) sont des leaders mondiaux en aviation, axés sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour leurs innovations de pointe, la conception de leur cabine, leurs performances, et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte plus de 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, et le Groupe Bombardier exploitent des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle du Groupe Bombardier comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie. On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange du carburant d’aviation durable (SAF) en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier

