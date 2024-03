Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

21.3.2024 klo 14.00

Korjaus Aktia Pankki Oyj:n riskiraporttiin ”Pillar III Report 2023”

Aktia Pankki Oyj:n 13.3.2024, vuoden 2023 vuosikertomuksen yhteydessä, englanniksi julkaiseman riskiraportin ”Pillar III Report” liitteessä oli virheellisiä lukuja Excel-välilehdellä ”Table 6.1.2”, joka kuvaa Aktian korkoriskiasemaa. Seuraavat korjaukset on tehty sarakkeeseen a, ”Changes of the economic value of equity”, ”Current period”:

Parallel up, korjattu arvo -50,4 (virheellinen arvo -45,5)

Parallel down, 105,3 (96,2)

Steepener, 73,1 (34,3)

Flattener, -47,4 (-47,1)

Short rates up, -67,3 (-64,8)

Short rates down, 69,1 (40,6)





Korjattu liite on tämän tiedotteen liitteenä.

