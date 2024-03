Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

21.3.2024 kl. 14.00

Korrigering till Aktia Bank Abp:s riskrapport ”Pillar III Report”

Bilagan till Aktia Bank Abp:s riskrapport ”Pillar III Report”, som publicerades på engelska 13.3.2024 i samband med Aktias årsredovisning för 2023, innehåller felaktiga siffror på Excel-fliken ”Table 6.1.2” som beskriver Aktias ränteriskposition. Följande korrigeringar är gjorda i kolumn a, ”Changes of the economic value of equity”, ”Current period”:

Parallel up, korrigerat värde -50,4 (felaktigt värde -45,5)

Parallel down, 105,3 (96,2)

Steepener, 73,1 (34,3)

Flattener, -47,4 (-47,1)

Short rates up, -67,3 (-64,8)

Short rates down, 69,1 (40,6)





Den korrigerade bilagan finns bifogad till detta meddelande.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Oscar Taimitarha, direktör för investerarrelationer, tfn 040 562 2315

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

