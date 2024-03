Blue Diamond Resorts bringt sein gesamtes Portfolio ins Metaverse

ST. MICHAEL, Barbados, March 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, die am schnellsten wachsende Hotelmarke in der Karibik, ist stolz und freut sich, die Abbildung ihres gesamten Portfolios mit immersiven 3D-Szenarien anzukündigen, die jedes Resort in das Metaversum führen und es Reisenden und Reisefachleuten leicht machen, virtuelle 360°-Touren aller Details auf dem Gelände über eine einfach zu bedienende Schnittstelle zu erleben.



Blue Diamond Resorts ist ein Vorreiter in der Hotelbranche und leistet Pionierarbeit bei der Nutzung von Kartierungstechnologie. Es ist die erste Marke, die ihr gesamtes Portfolio vollständig abbildet. Diese Initiative, die voraussichtlich vor Ende April 2024 für virtuelle Touren zur Verfügung stehen wird, unterstreicht das Engagement von Blue Diamond Resorts für Innovation und die führende Rolle bei der Bereitstellung immersiver Erlebnisse für seine Gäste.

Mit der Einführung dieser hochmodernen Funktion öffnet Blue Diamond Resorts eine virtuelle Tür für Reisende aller Art, Geschäftsleute, die sich auf Meetings, Incentives, Konferenzen und Events (Meetings, Incentives, Conferences, and Events; MICE) konzentrieren, und Reiseberater, deren Empfehlungen von den Kunden gesucht werden und auf die sie sich verlassen, um die Eigenschaften der Resorts im Detail kennenzulernen, so dass jeder das Resortprodukt auswählen kann, das seinen individuellen Wünschen oder den Bedürfnissen von Unternehmen oder Kunden entspricht.

Das Timing der portfolioübergreifenden Innovation könnte für Blue Diamond Resorts nicht besser sein, da die Technologie, die zur Verfügung steht, um die Resorts in das Metaverse zu bringen, sich weiterentwickelt hat, während das Genre der All-Inclusive-Reisen die Verbraucher wie nie zuvor anspricht, einschließlich einer neuen Generation von Reisenden, die erst jetzt entdeckt, was ein All-Inclusive-Resort-Erlebnis sein kann. Für diese Reisenden reicht die Standardabbildung der Gästezimmer nicht mehr aus – vor allem, wenn es sich um eine Anlage handelt, das so viel zu bieten hat wie ein Blue Diamond Resort.

Nehmen wir zum Beispiel das 3D-Erlebnis, auf das sich zukünftige Gäste und Reiseberater im Royalton Bavaro, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino freuen können. Die Anlage von Blue Diamond Resort, die vollständig für virtuelle 360°-Rundgänge abgebildet ist, liegt an einem der atemberaubendsten Strände der Welt. Reisende können unbeschwerte Tage verbringen, sich auf einem mehr als 350 Meter langen Lazy River treiben lassen, die Wellen auf dem atemberaubenden FlowRider®-Surfsimulator meistern und die köstliche Küche mit unkomplizierten, reservierungsfreien Speiseoptionen genießen.

„Wir haben die wachsende Bedeutung der All-Inclusive-Gastfreundschaft für globale Reisende beobachtet, und wir bei Blue Diamond Resorts sind der festen Überzeugung, dass das Gästeerlebnis schon vor der Buchung beginnen sollte. Indem wir alle unsere Resorts in die virtuelle Welt bringen und jedes Detail präsentieren, wollen wir unseren geschätzten Gästen und Reisepartnern unser robustes All-Inclusive-Angebot näherbringen“, so Jurgen Stutz, Senior Vice President – Sales, Marketing & Distribution bei Blue Diamond Resorts. „Die Herausforderung besteht nicht nur darin, den Begriff „All-Inclusive“ denjenigen zu vermitteln, die damit nicht vertraut sind, sondern auch darin, die einzigartigen Attribute jeder unserer Marken herauszuarbeiten und die unterschiedlichen Kundenpräferenzen zu bedienen. Unsere Präsenz im Virtual-Reality-Universum ist nicht willkürlich, sondern zeugt von unserem tiefgreifenden Verständnis für unseren vielfältigen Kundenstamm.“

Und es handelte sich dabei um ein umfangreiches Projekt. Das engagierte Team besteht aus mehr als 30 Personen, darunter acht erfahrene Fotografen und ein Dutzend Marketing- und Markenexperten, die zusammengearbeitet haben, um die einzelnen Blue Diamond Resorts zu kartieren, die alle während des Projekts geöffnet geblieben sind.

Das Metaverse-Erlebnis ist nur eine von mehreren technologisch fortschrittlichen Innovationen im Bereich des Gastgewerbes, die Blue Diamond Resorts seinen Gästen in letzter Zeit angeboten hat. Dazu gehören Drohnentouren aus der Ich-Perspektive durch einzelne Häuser, bekannt als „Above and Beyond“, Armbänder mit Radiofrequenz-Identifikationstechnologie, die die Gäste vor Ort tragen können, um ihre Zimmer zu betreten, sowie verschiedene KI-gesteuerte Tools, die die Buchungsmaschinen, die Website und die E-Mail-Kommunikation des Unternehmens verbessern und den Weg von der Reservierung bis zum Genuss vor Ort ebnen.

In der Zwischenzeit hat Blue Diamond Resorts festgestellt, dass die 3D-Renderings für die Nutzer recht attraktiv sind. Bei der ersten Einführung für zwei Resorts im Herbst 2023 verbrachten die Besucher durchschnittlich 30 Minuten damit, die Details vor Ort virtuell zu erleben. Heute können die Besuche zwischen 15 Minuten und mehr als einer Stunde dauern, z. B. wenn ein MICE-Fachmann einen Tagungsraum für einen Kunden auswählt. Die Innovation treibt auch die Umwandlungsrate auf über 1,4 Mio. USD an Geschäftsmöglichkeiten und festigt damit seine Position im All-inclusive-Segment.

Blue Diamond Resorts erweitert die Grenzen der Technologie und geht über das Bewährte hinaus, um moderne und einzigartige Einrichtungen und Annehmlichkeiten zu präsentieren, die ein Erlebnis schaffen, das die Gäste immer wieder zurückkommen lässt. Das umfassende, sehr detaillierte Metaverse-Erlebnis ist jetzt kostenlos zugänglich unter www.royaltonresorts.com.

Blue Diamond Resorts verfügt über mehr als 60 Anlagen mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo jeder zur Familie gehört.

