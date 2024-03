eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

eQ Oyj Pörssitiedote

21.3.2024, klo 19:30

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin torstaina 21. maaliskuuta 2024 reaaliaikaisena etäkokouksena, teki päätöksen seuraavista asioista:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,40 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2024 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäisen erän maksupäivä on 3.4.2024. Toinen erä, 0,40 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan syyskuussa 2024 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 25.9.2024 ja osingon maksupäivän 2.10.2024.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen jäsenten palkkiot, lukumäärä ja jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat, ja matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan samat kuusi jäsentä ja jäseniksi valittiin uudelleen Päivi Arminen, Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Janne Larma ja Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Janne Larman hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Ilveskoski. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 500 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 8,59 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Helsinki 21.3.2024

eQ Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Juha Surve, Johtaja, lakiasiat, puh. +358 9 6817 8733

