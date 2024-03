20240322_Renault Group_Communiqué de presse_Création de la coentreprise Flexis SAS

Renault Group et Volvo Group annoncent la création de Flexis SAS, coentreprise pour une génération révolutionnaire de fourgons électriques

22 mars 2024

À la suite des accords engageants signés le 6 octobre 2023, Renault Group et Volvo Group ont obtenu les approbations règlementaires nécessaires pour lancer officiellement une nouvelle entreprise pour développer une toute nouvelle génération de fourgons 100 % électriques basés sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV), et de services dédiés.

La nouvelle société répondra aux besoins croissants d'une logistique urbaine efficace et décarbonée et sera basée en France.

Renault Group et Volvo Group envisagent d’investir respectivement 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

À la suite de l’accord non engageant signé le 6 octobre 2023, CMA CGM Groupe a confirmé son intérêt pour un investissement stratégique jusqu’à 120 millions d’euros dans Flexis SAS à travers PULSE, son fonds d'investissement de 1,5 milliard d'euros visant à favoriser la décarbonisation de la chaîne de valeur logistique.

La nouvelle gamme de fourgons 100 % électriques SDV sera présentée ultérieurement par la nouvelle entreprise. La production devrait débuter en 2026.

CONTACT PRESSE RENAULT GROUP Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renaut.com Paul Jacobsoone

+33 6 82 76 23 96

paul.jacobsoone@renault.com RELATIONS INVESTISSEURS GROUPE RENAULT Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com CONTACT PRESSE DU GROUPE VOLVO



Claes Eliasson

+46 73 553 7229

press@volvo.com

À propos de Renault Group

Renault Group est à l'avant-garde d'une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en matière d'électrification, Renault Group regroupe 4 marques complémentaires - Renault, Dacia, Alpine et Mobilize - proposant des solutions de mobilité durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,235 millions de véhicules en 2023. Elle emploie près de 106 000 personnes qui incarnent chaque jour sa Raison d'être, pour que la mobilité rapproche les hommes.

Prêt à relever les défis sur route comme en compétition, Renault Group s'engage dans une transformation ambitieuse et créatrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux services, ainsi que sur une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitifs, équilibrés et électrifiés. En phase avec les enjeux environnementaux, l'ambition du Groupe est d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2040.

Plus d'informations : renaultgroup.com

À propos du groupe Volvo

Le groupe Volvo favorise la prospérité grâce à des solutions de transport et d'infrastructure, en proposant des camions, des bus, des équipements de construction, des solutions d'alimentation pour les applications marines et industrielles, des financements et des services qui augmentent la disponibilité et la productivité de nos clients. Fondé en 1927, le groupe Volvo s'est engagé à façonner le paysage futur des solutions de transport et d'infrastructure durables. Le groupe Volvo, dont le siège social est situé à Göteborg, en Suède, emploie plus de 100 000 personnes et sert des clients sur près de 190 marchés. En 2023, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 553 milliards de couronnes suédoises (48 milliards d'euros). Les actions Volvo sont cotées au Nasdaq Stockholm.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur volvogroup.Com

Pour des mises à jour fréquentes, suivez-nous sur Twitter @volvogroup

Pièce jointe